Белый дом обозначил дату следующей встречи Путина и Трампа

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«Президент верит, что двусторонняя встреча на высшем уровне должна состояться после окончания антироссийской “охоты на ведьм”, и мы пришли к соглашению, что она пройдет после начала 2019 года», — сказал он.

19 июля Трамп попросил Болтона пригласить Путина в Вашингтон. Предварительно визит был запланирован на осень.