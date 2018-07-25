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22:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Белый дом обозначил дату следующей встречи Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп планирует в следующий раз встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в 2019 году. Об этом рассказал советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

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«Президент верит, что двусторонняя встреча на высшем уровне должна состояться после окончания антироссийской “охоты на ведьм”, и мы пришли к соглашению, что она пройдет после начала 2019 года», — сказал он.

19 июля Трамп попросил Болтона пригласить Путина в Вашингтон. Предварительно визит был запланирован на осень.

Первая полноформатная встреча лидеров двух стран прошла 16 июля в Хельсинки, в закрытом режиме они проговорили более двух часов. Оба президента оценили переговоры положительно. Позднее в Кремле заявили, что, помимо личной встречи, Трамп и Путин могут встретиться на ряде международных форумов.

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