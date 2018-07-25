Белый дом обозначил дату следующей встречи Путина и Трампа

«Президент верит, что двусторонняя встреча на высшем уровне должна состояться после окончания антироссийской “охоты на ведьм”, и мы пришли к соглашению, что она пройдет после начала 2019 года», — сказал он.
19 июля Трамп попросил Болтона пригласить Путина в Вашингтон. Предварительно визит был запланирован на осень.
Первая полноформатная встреча лидеров двух стран прошла 16 июля в Хельсинки, в закрытом режиме они проговорили более двух часов. Оба президента оценили переговоры положительно. Позднее в Кремле заявили, что, помимо личной встречи, Трамп и Путин могут встретиться на ряде международных форумов.