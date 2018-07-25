Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»

Источник: AP 2018

«Как и в случае с декларацией Уэллеса 1940 года, США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой, что противоречит международному праву», — говорится в декларации.

Отмечается, что США вместе с союзниками обещают придерживаться этой позиции до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.

Документ подписан госсекретарем Майком Помпео.

Согласно декларации Уэллеса, названной по имени госсекретаря Бенджамина Самнера Уэллеса, США отказались признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Декларация формально действовала до распада Советского Союза.

Ранее, 24 июля, сообщалось о продлении запрета на сотрудничество Пентагона и российского Минобороны. В отчете комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США предлагалось отказаться от использования российской военной техники и деталей в американском оборудовании, а также запретить Вашингтону признавать присоединение Крыма к России.