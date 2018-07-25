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22:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»

Государственный департамент США выпустил «Крымскую декларацию», согласно которой Вашингтон не признает Крым частью России. Текст документа опубликован на официальном сайте департамента.

Источник: AP 2018

«Как и в случае с декларацией Уэллеса 1940 года, США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой, что противоречит международному праву», — говорится в декларации.

Отмечается, что США вместе с союзниками обещают придерживаться этой позиции до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.

Документ подписан госсекретарем Майком Помпео.

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Согласно декларации Уэллеса, названной по имени госсекретаря Бенджамина Самнера Уэллеса, США отказались признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Декларация формально действовала до распада Советского Союза.

Ранее, 24 июля, сообщалось о продлении запрета на сотрудничество Пентагона и российского Минобороны. В отчете комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США предлагалось отказаться от использования российской военной техники и деталей в американском оборудовании, а также запретить Вашингтону признавать присоединение Крыма к России.

Крым отделился от Украины и вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. Киев, Евросоюз, США и другие страны не признают законным итоги голосования. Москва подчеркивает, что референдум проходил в соответствии с нормами международного права и вхождение полуострова с состав России легально.

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