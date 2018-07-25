Министр физической культуры и спорта покинул свой пост
Министр физической культуры и спорта Узбекистана Шоакром Исроилов покинул свой пост.
Министр физической культуры и спорта Узбекистана Шоакром Исроилов покинул свой пост.
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Министр физической культуры и спорта Узбекистана Шоакром Исроилов покинул свой пост. Об этом сообщает издание «Газете.uz».
Шоакром Исроилов в среду попрощался с коллективом.
Первый заместитель министра Ойбек Касымов стал временно исполняющим обязанности Министра физической культуры и спорта.