Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 историй бездомных животных, которые стали домашними
Убийц россиянки и ее мужа приговорили к смертной казни
Дочь Дэвида и Виктории Бекхэм отрезала волосы против воли отца
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Дженнифер Лопез показала идеальный пресс в мини-бикини
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Пойманный на допинге российский олимпиец признает вину
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
Жасмин похудела на 16 килограммов
Бондарчук, Шнуров и рэпер Pharaoh зажгли на юбилее у Оболенцевой
"Не смогли поставить диагноз": Друг винит врачей в смерти Исакова
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
22:52 (мск), источник: Uzdaily.uz

Министр физической культуры и спорта покинул свой пост

Министр физической культуры и спорта Узбекистана Шоакром Исроилов покинул свой пост.

Источник: Uzdaily.uz

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Министр физической культуры и спорта Узбекистана Шоакром Исроилов покинул свой пост. Об этом сообщает издание «Газете.uz».

Шоакром Исроилов в среду попрощался с коллективом.

Первый заместитель министра Ойбек Касымов стал временно исполняющим обязанности Министра физической культуры и спорта.

Все новости региона
 Узбекистан и Турция подпишут весомый пакет документов
В Узбекистане намерены внедрить новую модель послевузовского образования
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео
Нематоды с Колымы пришли в себя после 30 000 лет спячки
Американский музыкант попал фанатке пивом в глаз и спас ей жизнь
Бумажный поворот. Откуда появились тысячи россиян без паспортов
Вице-президент «Монако»: Договорились с ЦСКА по Головину
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой, делавшей фото
Спорт
Вице-президент «Монако»: Договорились с ЦСКА по Головину Вадим Васильев подтвердил, что полузащитник Александр Головин переходит в клуб с Лазурного берега
Hi-Tech
России предсказали глобальные катаклизмы Глобальное потепление подкидывает новые проблемы.
Авто
Отдел ГИБДД ввел странный дресс-код для водителей Автомобилисты пожаловались, что одно из подразделений дорожной инспекции запретило входить в здание в шортах
Кино
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре Создатели фильма ужасов «Невеста» объявили о начале работы над новой картиной «Рассвет»
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь