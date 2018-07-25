Захарова прокомментировала «Крымскую декларацию» Госдепа

Источник: РИА Новости

Госдепартамент США выпустил «Крымскую декларацию» — формальный документ, определяющий непризнание Крыма частью России официальной политикой США. Целью «Крымской декларации» является формальная кодификация политики США в отношении Крыма.

«А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично (экс-президент США Барак) Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям», — написала Захарова в Facebook.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.