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23:28 (мск), источник: РИА Новости

Захарова прокомментировала «Крымскую декларацию» Госдепа

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала опубликованную Госдепартаментом США «Крымскую декларацию», сравнив ее с соглашением по иранской ядерной программе и Парижским соглашением по климату, из которых США вышли решением президента Дональда Трампа.

Источник: РИА Новости

Госдепартамент США выпустил «Крымскую декларацию» — формальный документ, определяющий непризнание Крыма частью России официальной политикой США. Целью «Крымской декларации» является формальная кодификация политики США в отношении Крыма.

«А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично (экс-президент США Барак) Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям», — написала Захарова в Facebook.

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Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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