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23:44 (мск), источник: РИА Новости

Помпео назвал Китай главной проблемой США

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Главным противником США в предстоящие годы является Китай, заявил на слушаниях в конгрессе США госсекретарь Майк Помпео.

Обращаясь к госсекретарю сенатор Марко Рубио заявил, что «впервые со Второй мировой войны США соревнуются с противником, который почти равен им». По его словам, Китай «в долгосрочной перспективе является наиболее серьезной угрозой безопасности США».

«Сенатор, вы описали то, что, я думаю, является главной сложностью для США в предстоящие годы, а может в предстоящую декаду, это проблема Китая», — сказал Помпео. По словам госсекретаря, администрация понимает необходимость комплексного ответа на эту проблему.

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«Весь Запад, не только США, были слишком медленны в своей реакции (на развитие Китая), думаю, понимание в этом есть, но не думаю, что сегодня есть структура, которая может всесторонне на это ответить», — сказал госсекретарь США.

Отношения Пекина и Вашингтона обострились в последнее время из-за введения администрацией Дональда Трампа ограничений на часть китайского импорта. В США это мотивировали интересами равноправной торговли и национальной безопасности.

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о готовности ввести пошлины на весь китайский импорт, если в этом возникнет необходимость. Согласно данным Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил 505,5 миллиарда долларов по сравнению со 129,9 миллиарда долларов экспорта американских товаров в Китай.

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