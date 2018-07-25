Помпео назвал Китай главной проблемой США

Обращаясь к госсекретарю сенатор Марко Рубио заявил, что «впервые со Второй мировой войны США соревнуются с противником, который почти равен им». По его словам, Китай «в долгосрочной перспективе является наиболее серьезной угрозой безопасности США».

«Сенатор, вы описали то, что, я думаю, является главной сложностью для США в предстоящие годы, а может в предстоящую декаду, это проблема Китая», — сказал Помпео. По словам госсекретаря, администрация понимает необходимость комплексного ответа на эту проблему.

«Весь Запад, не только США, были слишком медленны в своей реакции (на развитие Китая), думаю, понимание в этом есть, но не думаю, что сегодня есть структура, которая может всесторонне на это ответить», — сказал госсекретарь США.

Отношения Пекина и Вашингтона обострились в последнее время из-за введения администрацией Дональда Трампа ограничений на часть китайского импорта. В США это мотивировали интересами равноправной торговли и национальной безопасности.

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.