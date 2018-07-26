Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как понять, что перед вами мейн-кун: 10 признаков
Убийц россиянки и ее мужа приговорили к смертной казни
Брэд Питт отказался от личной жизни ради отцовства
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Почему сексуальные скандалы не влияют на мир моды
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж»
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
Жасмин похудела на 16 килограммов
Бондарчук, Шнуров и рэпер Pharaoh зажгли на юбилее у Оболенцевой
47-летняя Цой показала роскошное тело в купальнике - СМИ
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
03:20 (мск), источник: Вести Приморье

Более 50 вопросов рассмотрели парламентарии во Владивостоке. Видеорепортаж Елены Штылиной и Полины Паньковой

Как эффективнее использовать сельхозугодья, для чего нужен сельский староста и как обеспечить жильем детей сирот? В краевой столице парламентарии рассмотрели более 50 вопросов на заседании Законодательного собрания Приморского края.

Источник: Вести Приморье

В самый разгар лета в администрации Приморского края по-настоящему жарко. Парламентарии горячо обсуждают десятки вопросов, важных для каждого приморца. Особенно для сельчан актуален новый законопроект о создании института сельских старост. Представитель сельских жителей будет защищать их интересы, участвовать в конференциях краевого уровня.

Джамбулат Текиев, председатель комитета Законодательного собрания по региональной политике и законности: «Представитель власти в мелких населенных пунктах края нужен, и сегодня мы приняли законопроект в первом чтении, иметь на общественных началах такого представителя власти».

Взялись и за решение проблемы заброшенных земель сельхозназначения и вовлечения их в производственный оборот. Законодатели считают, что процедуру изъятия таких участков у нерадивых собственников следует сократить до 2 лет. Прежде судебная тяжба по таким делам могла тянуться 3 года и более.

Николай Селюк, заместитель председателя комитета Законодательного собрания по продовольственной политике и природопользованию: «Мы быстрее вернем деньги в сельхозназначения в нужный оборот, край будет получать сельхозпродукцию, налоги, и в край придут деньги».

Во время загрузки произошла ошибка.

С вопросом обеспечения жильем детей-сирот депутаты Заксобрания обратились к председателю правительства Дмитрию Медведеву. Ведь, несмотря на меры поддержки, своих законных квадратных метров в Приморье ждут более 5 тысяч человек, этой категории граждан. Решить проблему можно путем предоставления им жилищных сертификатов.

Игорь Чемерис, председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике и защите прав граждан: «Сделать более понятной процедуру получения жилья детям-сиротам. Буквально вчера состоялось заседание нашего комитета, на котором было принято решение обратиться в совет законодателей Дальнего Востока по изменению федерального закона и наделения права субъекту выделять жилье для детей-сирот по жилищным сертификатам».

Свою работу депутаты Законодательного собрания края продолжат в сентябре. Скоро у них начнутся каникулы, так что в августе заседаний парламента не планируется.

Все новости региона
 Российская актриса получила ожоги 51% тела, уснув пьяной с сигаретой
Умерла 14-летняя девочка, которую мать кормила два раза в неделю
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
Госсекретарь назвал главную проблему США
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео
Нематоды с Колымы пришли в себя после 30 000 лет спячки
Американский музыкант попал фанатке пивом в глаз и спас ей жизнь
Бумажный поворот. Откуда появились тысячи россиян без паспортов
Бывшего российского сенатора арестовали в Италии
Спорт
Вице-президент «Монако»: Договорились с ЦСКА по Головину Вадим Васильев подтвердил, что полузащитник Александр Головин переходит в клуб с Лазурного берега
Hi-Tech
России предсказали глобальные катаклизмы Глобальное потепление подкидывает новые проблемы.
Авто
Отдел ГИБДД ввел странный дресс-код для водителей Автомобилисты пожаловались, что одно из подразделений дорожной инспекции запретило входить в здание в шортах
Кино
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре Создатели фильма ужасов «Невеста» объявили о начале работы над новой картиной «Рассвет»
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь