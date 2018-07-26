Более 50 вопросов рассмотрели парламентарии во Владивостоке. Видеорепортаж Елены Штылиной и Полины Паньковой

Источник: Вести Приморье

В самый разгар лета в администрации Приморского края по-настоящему жарко. Парламентарии горячо обсуждают десятки вопросов, важных для каждого приморца. Особенно для сельчан актуален новый законопроект о создании института сельских старост. Представитель сельских жителей будет защищать их интересы, участвовать в конференциях краевого уровня.

Джамбулат Текиев, председатель комитета Законодательного собрания по региональной политике и законности: «Представитель власти в мелких населенных пунктах края нужен, и сегодня мы приняли законопроект в первом чтении, иметь на общественных началах такого представителя власти».

Взялись и за решение проблемы заброшенных земель сельхозназначения и вовлечения их в производственный оборот. Законодатели считают, что процедуру изъятия таких участков у нерадивых собственников следует сократить до 2 лет. Прежде судебная тяжба по таким делам могла тянуться 3 года и более.

Николай Селюк, заместитель председателя комитета Законодательного собрания по продовольственной политике и природопользованию: «Мы быстрее вернем деньги в сельхозназначения в нужный оборот, край будет получать сельхозпродукцию, налоги, и в край придут деньги».

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С вопросом обеспечения жильем детей-сирот депутаты Заксобрания обратились к председателю правительства Дмитрию Медведеву. Ведь, несмотря на меры поддержки, своих законных квадратных метров в Приморье ждут более 5 тысяч человек, этой категории граждан. Решить проблему можно путем предоставления им жилищных сертификатов.

Игорь Чемерис, председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике и защите прав граждан: «Сделать более понятной процедуру получения жилья детям-сиротам. Буквально вчера состоялось заседание нашего комитета, на котором было принято решение обратиться в совет законодателей Дальнего Востока по изменению федерального закона и наделения права субъекту выделять жилье для детей-сирот по жилищным сертификатам».