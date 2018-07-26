Коммунисты в полном составе покинули заседание думы Владивостока

Владивостокские коммунисты предложили рассмотреть вопрос о повышении пенсионного возраста, однако, по словам председателя думы города Владивостока Андрея Брика, этот вопрос не прошёл необходимую регламентацию. Поэтому по итогам голосования его не включили в повестку.

Депутат от КПРФ Евгений Ляшенко заявил, что дума игнорирует важные вопросы, после этого фракция, одетая в футболки партийного красного цвета с надписью про грядущий 28 июля митинг против пенсионной реформы, в полном составе покинула заседание. Отметим, жители Уссурийска также изъявили желание присоединиться к протестной акции.