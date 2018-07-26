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03:59 (мск), источник: VLADNEWS

Коммунисты в полном составе покинули заседание думы Владивостока

Представители фракции КПРФ заявили, что дума игнорирует важные вопросы.

Источник: VLADNEWS

Представители фракции КПРФ в полном составе (восемь человек) покинули заседание думы Владивостока 26 июля, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий. Причиной стало невключение в повестку дня вопроса о пенсионной реформе.

Владивостокские коммунисты предложили рассмотреть вопрос о повышении пенсионного возраста, однако, по словам председателя думы города Владивостока Андрея Брика, этот вопрос не прошёл необходимую регламентацию. Поэтому по итогам голосования его не включили в повестку.

Депутат от КПРФ Евгений Ляшенко заявил, что дума игнорирует важные вопросы, после этого фракция, одетая в футболки партийного красного цвета с надписью про грядущий 28 июля митинг против пенсионной реформы, в полном составе покинула заседание. Отметим, жители Уссурийска также изъявили желание присоединиться к протестной акции.

Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о решении повысить пенсионный возраст в стране. По плану правительства срок выхода мужчин на пенсию повысится к 2028 году на пять лет, до 65 лет, женщин — к 2034-му на восемь лет, до 63. Медведев объяснил реформу снижением доли работающих россиян и ростом числа пенсионеров. Приморский край поддержал повышение пенсионного возраста. Только на голосовании отсутствовала почти четверть состава регионального парламента.

19 июля Государственная дума Российской Федерации в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста. Дальнейшее обсуждение будет через два месяца вместо традиционных 30 дней.

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