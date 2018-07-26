Коммунисты в полном составе покинули заседание думы Владивостока
Представители фракции КПРФ заявили, что дума игнорирует важные вопросы.
Представители фракции КПРФ заявили, что дума игнорирует важные вопросы.
Представители фракции КПРФ в полном составе (восемь человек) покинули заседание думы Владивостока 26 июля, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий. Причиной стало невключение в повестку дня вопроса о пенсионной реформе.
Владивостокские коммунисты предложили рассмотреть вопрос о повышении пенсионного возраста, однако, по словам председателя думы города Владивостока Андрея Брика, этот вопрос не прошёл необходимую регламентацию. Поэтому по итогам голосования его не включили в повестку.
Депутат от КПРФ Евгений Ляшенко заявил, что дума игнорирует важные вопросы, после этого фракция, одетая в футболки партийного красного цвета с надписью про грядущий 28 июля митинг против пенсионной реформы, в полном составе покинула заседание. Отметим, жители Уссурийска также изъявили желание присоединиться к протестной акции.
19 июля Государственная дума Российской Федерации в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста. Дальнейшее обсуждение будет через два месяца вместо традиционных 30 дней.