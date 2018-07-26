США заблокировали в СБ ООН инициативу России по Ближнему Востоку
ООН, 26 июля — РИА Новости. США заблокировали в Совете безопасности ООН российскую инициативу по ближневосточному урегулированию, сообщили в постпредстве РФ в четверг.
ООН, 26 июля — РИА Новости. США заблокировали в Совете безопасности ООН российскую инициативу по ближневосточному урегулированию, сообщили в постпредстве РФ в четверг.
Как сообщили в постпредстве, Россия инициировала в Совбезе ООН проект документа, который позволил бы подтвердить безальтернативность
«К сожалению, делегация США вышла с поправками, которые сняли все отсылки на согласованную базу урегулирования, как и многие другие важные положения», — сказали в постпредстве.
«Был подготовлен проект соответствующего письма председателя СБ, в котором также указывались шаги, предпринятые в Совете по ближневосточному урегулированию», — объяснили в российской миссии, и добавили, что «инициатива получила поддержку большинства членов СБ, включая кувейтских, боливийских и китайских партнеров».
Постпредство РФ считает, что «любые ревизии
Несмотря на это, Россия продолжит усилия по достижению долгосрочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке, добавили в российской миссии.