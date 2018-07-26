США заблокировали в СБ ООН инициативу России по Ближнему Востоку

Как сообщили в постпредстве, Россия инициировала в Совбезе ООН проект документа, который позволил бы подтвердить безальтернативность международно-признанной основы решения проблемы Палестины и ближневосточного урегулирования, однако встречные поправки США по этому вопросу их нивелировали.

«К сожалению, делегация США вышла с поправками, которые сняли все отсылки на согласованную базу урегулирования, как и многие другие важные положения», — сказали в постпредстве.

Там пояснили, что предложение России возникло в ответ на традиционный ежегодный запрос Генсекретаря ООН в рамках резолюции о мирном урегулировании вопроса о Палестине.

«Был подготовлен проект соответствующего письма председателя СБ, в котором также указывались шаги, предпринятые в Совете по ближневосточному урегулированию», — объяснили в российской миссии, и добавили, что «инициатива получила поддержку большинства членов СБ, включая кувейтских, боливийских и китайских партнеров».

Однако, из-за позиции США, которая не оставила надежды найти компромисс по тексту письма, российские представители «были вынуждены свернуть над ним работу».

Постпредство РФ считает, что «любые ревизии международно-правовой основы ближневосточного урегулирования грозят омрачить перспективы разрешения палестино-израильского конфликта и осложнить достижение всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке».