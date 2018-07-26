Россия предложила США признать Косово частью Сербии

«Ждем декларации госдепа о том, что Косово — это Сербия», — прокомментировали декларацию в российской дипмиссии.

В распространенном посольством заявлении говорится: «С декларациями и заявлениями по Крыму госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности. Они пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году».