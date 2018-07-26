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05:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

На пост мэра Куйтунского района претендуют девять человек

На выборы мэра Куйтунского района выдвинулись девять кандидатов.

Источник: Reuters

Об этом «Байкал Инфо» сообщили 26 июля 2018 года в территориальной избирательной комиссии.

Действующий мэр Андрей Полонин выдвинулся самовыдвиженцем, раньше он избирался от «Единой России». Теперь от этой партии на выборы пойдёт генеральный директор ООО «Бизнесконсультант», депутат думы Куйтунского района Алексей Мари.

Среди самовыдвиженцев будут избираться начальник управления сельского хозяйства по району Сергей Терехов, глава фермерского хозяйства Леонид Нестеров, глава села Чеботарихи Валентин Майоров, индивидуальный предприниматель из села Чеботариха Сергей Прохватилин. заместитель директора по учебно-производственной работе образовательного учреждения № 305 ФСИН Сергей Урядкин.

КПРФ выдвинула Галину Манух, она несколько сроков подряд занимала пост главы посёлка Куйтун, но на прошлых выборах проиграла. От регионального отделения партии «Города России» будет избираться гендиректор ООО «Фаворит» Максим Зольников из Иркутска.

Ольга Харнутова.

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