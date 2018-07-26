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06:24 (мск), источник: Интерфакс

В Японии казнены еще шесть террористов из секты «Аум Синрикё»

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU — Еще шесть членов японской экстремистской религиозной секты «Аум Синрикё» (запрещена в России) казнены в четверг утром, сообщили местные СМИ.

Официальной информации властей и приведение в исполнение ранее вынесенных смертных приговоров не поступало.

В начале июля 2018 года были казнены главарь секты Сёко Асахара и несколько руководителей организации, в том числе Киёхидэ Хаякава, который выполнял в секте роль военного министра, а также Томомаса Накагава и Ёсихиро Иноуэ.

Все приговоры были приведены в исполнение через повешение.

В марте 1995 года сектанты распылили отравляющий газ зарин в токийском метро, в результате чего погибли 13 человек и пострадали около 6 тысяч.

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