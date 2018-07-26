В Японии казнены еще шесть террористов из секты «Аум Синрикё»

Официальной информации властей и приведение в исполнение ранее вынесенных смертных приговоров не поступало.

В начале июля 2018 года были казнены главарь секты Сёко Асахара и несколько руководителей организации, в том числе Киёхидэ Хаякава, который выполнял в секте роль военного министра, а также Томомаса Накагава и Ёсихиро Иноуэ.

Все приговоры были приведены в исполнение через повешение.