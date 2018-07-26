Свердловские депутаты намерены защитить права детей на жилье

«Казалось бы, защита прав несовершеннолетних прописана законом. Однако не создан механизм контроля за выделением детям доли. Очевидно, что Пенсионный фонд РФ, являющийся оператором реализации данной меры социальной поддержки, не может быть надзорным органом, у него нет таких полномочий. Известны случаи, когда через суд восстанавливаются права детей. Мы на региональном уровне проблему видим, однако решение может быть принято только федеральными законодателями»

Вячеслав Погудин