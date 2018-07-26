Косачев считает, что стратегия США по Крыму обречена на провал
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам заявил, что Вашингтон выступает против воли народа.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам заявил, что Вашингтон выступает против воли народа.
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Стратегия Вашингтона по непризнанию Крыма частью Российской Федерации обречена на провал. Об этом в четверг заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в связи с публикацией «Крымской декларации» за подписью госсекретаря США Майкла Помпео.
Опубликованный накануне в США документ в очередной раз официально и публично провозглашает политикой Вашингтона непризнание возвращения полуострова в состав России.
«Ссылаясь на собственный опыт непризнания включения в состав СССР балтийских республик в 1940 году, [американцы] торжественно клянутся вести себя так же и впредь, теперь по Крыму в составе России. Американским стратегам кажется (или хочется верить), что эти сюжеты идентичны и что стратегия, сбывшаяся однажды исторически, годится на все случаи жизни. Радикальное заблуждение», — написал он на своей странице в Facebook.
Глава комитета указал на то, что советские власти в Прибалтике «опирались на поддержку достаточно узкой группы местных политиков», военную силу, а не на широкие слои местного населения. «История действительно расставила все по своим местам», — констатировал он.
«Крым — прямо противоположная история. Никакой военной силы, никакого принуждения. Возвращение в Россию решительно и однозначно поддерживается подбавляющим большинством населения, оппоненты в исчезающе малом меньшинстве. И это не фейк, а ля советская пропаганда, это абсолютная реальность», — продолжил парламентарий.
По его словам, сейчас Вашингтон выступает «против воли народа». «Почувствуйте разницу. Обречено на провал, исторический и политический», — резюмировал Косачев.
Воссоединение с Россией
11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.
Президент России Владимир Путин в интервью агентству Блумберг в сентябре 2016 года заявил, что Москва действовала в полном соответствии с уставом ООН при воссоединении с Крымом. Говоря о