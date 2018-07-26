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10:53 (мск), источник: ТАСС

Косачев считает, что стратегия США по Крыму обречена на провал

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам заявил, что Вашингтон выступает против воли народа.

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Стратегия Вашингтона по непризнанию Крыма частью Российской Федерации обречена на провал. Об этом в четверг заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в связи с публикацией «Крымской декларации» за подписью госсекретаря США Майкла Помпео.

Опубликованный накануне в США документ в очередной раз официально и публично провозглашает политикой Вашингтона непризнание возвращения полуострова в состав России.

«Ссылаясь на собственный опыт непризнания включения в состав СССР балтийских республик в 1940 году, [американцы] торжественно клянутся вести себя так же и впредь, теперь по Крыму в составе России. Американским стратегам кажется (или хочется верить), что эти сюжеты идентичны и что стратегия, сбывшаяся однажды исторически, годится на все случаи жизни. Радикальное заблуждение», — написал он на своей странице в Facebook.

Глава комитета указал на то, что советские власти в Прибалтике «опирались на поддержку достаточно узкой группы местных политиков», военную силу, а не на широкие слои местного населения. «История действительно расставила все по своим местам», — констатировал он.

«Крым — прямо противоположная история. Никакой военной силы, никакого принуждения. Возвращение в Россию решительно и однозначно поддерживается подбавляющим большинством населения, оппоненты в исчезающе малом меньшинстве. И это не фейк, а ля советская пропаганда, это абсолютная реальность», — продолжил парламентарий.

По его словам, сейчас Вашингтон выступает «против воли народа». «Почувствуйте разницу. Обречено на провал, исторический и политический», — резюмировал Косачев.

Воссоединение с Россией

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

Президент России Владимир Путин в интервью агентству Блумберг в сентябре 2016 года заявил, что Москва действовала в полном соответствии с уставом ООН при воссоединении с Крымом. Говоря о международно-правовом аспекте легитимности референдума в Крыму и последующего воссоединения, он напомнил, что в ходе решения вопроса по Косово Международный суд ООН принял решение, что «при определении вопроса по независимости, решения центральных властей той или иной страны не требуется». «Так что мы действовали в полном соответствии с международным правом, с Уставом Организации Объединенных Наций и на основе демократических принципов, а это, прежде всего, ни что иное как волеизъявление людей», — сказал президент.

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