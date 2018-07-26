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10:39 (мск), источник: Sputnik.md

Обыски «сотрясли» министерство экономики в Кишиневе

В четверг утром проходят обыски в министерстве экономики Молдовы и в агентстве автотранспорта.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Утро четверга началось в Кишиневе с многочисленных обысков. Как заявили Sputnik в пресс-службе Национального антикоррупционного центра, речь идет сразу о нескольких уголовных делах, связанных с нарушениями в области транспорта.

«Операция началась утром с обысков по месту жительства ряда чиновников. Проверки продолжаются сразу по нескольким адресам в столице, в том числе в Национальном агентстве автомобильного транспорта и в министерстве экономики и инфраструктуры. Детали будут позже», — отметили в пресс-службе.

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