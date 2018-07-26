Обыски «сотрясли» министерство экономики в Кишиневе
В четверг утром проходят обыски в министерстве экономики Молдовы и в агентстве автотранспорта.
В четверг утром проходят обыски в министерстве экономики Молдовы и в агентстве автотранспорта.
КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Утро четверга началось в Кишиневе с многочисленных обысков. Как заявили Sputnik в
«Операция началась утром с обысков по месту жительства ряда чиновников. Проверки продолжаются сразу по нескольким адресам в столице, в том числе в Национальном агентстве автомобильного транспорта и в министерстве экономики и инфраструктуры. Детали будут позже», — отметили в