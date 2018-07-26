Заседание Избирательной комиссии Иркутской области запланировано на 27 июля
Иркутская область,
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Иркутская область,
На рассмотрение выносятся проекты постановлений об организации досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, о формах протоколов и сводных таблиц, составляемых избирательными комиссиями при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания, о группе контроля над использованием ГАС «Выборы», порядке проведения жеребьевки, сообщает