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10:53 (мск), источник: НИА Иркутск

Заседание Избирательной комиссии Иркутской области запланировано на 27 июля

Иркутская область, НИА-Байкал — Заседание Избирательной комиссии Иркутской области запланировано на 27 июля.

Источник: Reuters

На рассмотрение выносятся проекты постановлений об организации досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, о формах протоколов и сводных таблиц, составляемых избирательными комиссиями при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания, о группе контроля над использованием ГАС «Выборы», порядке проведения жеребьевки, сообщает пресс-служба облизбиркома. Начало заседания в 14:00.

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