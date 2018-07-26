Власти Крыма обратились в Booking.com за разъяснением по ситуации с отелями

Источник: РИА "Новости"

Сервис Booking.com перестал бронировать проживание в городах Крыма для отдыха, при этом гостиницу можно выбрать, если целью поездки является работа. Кроме того, были обнулены рейтинги и история отзывов о крымских отелях. В свою очередь Ассоциация малых отелей Крыма заявила о намерении объявить вотум недоверия компании Booking.com, в одностороннем порядке нарушившей партнерские договоренности.

«Мы сделали официальный запрос в компанию Booking и ждем официального ответа от них с разъяснением, с чем связана эта ситуация», — сказал Волченко журналистам.

По его словам, существенно на туристический сезон политика компании Booking.com не влияет. «Это шанс для российских систем бронирования. И там можно получить точно также отзывы, которые сейчас Booking не дает, по тем или иным объектам размещения… Если говорить о бизнесе, компания Booking вряд ли заинтересована (в ограничении работы в Крыму — ред.). Это просто потеря денег. Тут всё просто» — подчеркнул Волченко.

В свою очередь глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк предложил ассоциациям отельеров Крыма применить к Booking.com ответные санкции.

На месте отельеров я бы применил к Booking ответные санкции. Взял бы и всем вместе дружно разорвал договора с ними. Я думаю, после этого и Booking, и все остальные задумались бы о том, что бизнес надо вести честно. лава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк

По его словам, нишу Booking в Крыму смогут занять российские поисковые системы. «Это будет хорошим вторым наказанием тому же Booking и всем остальным, которые думают, что раз мы в Крыму, то можем поступать так, как хотим. Наши отельеры выполняют свои обязательства честно. Многие теперь задумываются, а стоит ли с Booking на следующий год заключать договора», — добавил Черняк.