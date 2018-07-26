Страны БРИКС продолжат сообща бороться со всеми угрозами безопасности
ТАСС, 26 июля — Лидеры стран подтвердили приверженность принципам взаимного уважения, суверенного равенства, демократии и укрепления сотрудничества.
ТАСС, 26 июля — Лидеры стран подтвердили приверженность принципам взаимного уважения, суверенного равенства, демократии и укрепления сотрудничества.
«Мы вновь обязуемся поддерживать принципы многосторонности и центральной роли ООН в международных делах, поддерживаем честный, справедливый и равноправный международный порядок на основе целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН, а также соблюдения норм международного права, поощрения приверженности принципам демократии и верховенства права в международных отношениях, и обязуемся совместно противостоять общим традиционным и нетрадиционным вызовам безопасности», — отмечается в документе.
Главы государств и правительств c удовлетворением отметили успехи, достигнутые БРИКС за последние десять лет.
«Это убедительное доказательство того, что целью сотрудничества объединения является обеспечение мира, согласия, общего развития и процветания», — говорится в документе. Лидеры вновь подтвердили свою приверженность принципам взаимного уважения, суверенного равенства, демократии, инклюзивности и укрепления сотрудничества. «Опираясь на итоги предыдущих саммитов БРИКС, мы обязуемся и далее расширять наше стратегическое партнерство во благо наших народов посредством обеспечения мира, более справедливого международного порядка, устойчивого развития и инклюзивного роста и намерены укреплять взаимодействие по трем ключевым направлениям — в сфере экономики, мира и безопасности и гуманитарных обменов», — отмечается в документе.
«Мы подтверждаем свою приверженность поддержанию принципов многосторонности, а также совместной работе по выполнению Целей в области устойчивого развития на период до 2030 года в то время как мы продвигаем становление более представительного, демократического, равноправного, честного и справедливого международного политического и экономического порядка» — сказано в документе.
Главы государств заявили о своей решимости работать вместе с целью укрепления принципов многосторонности и верховенства права в международных отношениях, содействовать установлению честного, справедливого, равноправного, демократического и представительного международного порядка.
Лидеры стран БРИКС заявили о необходимости возобновления усилий для достижения всеобъемлющего разрешения
Лидеры БРИКС согласились с тем, что любые конфликты в регионе Ближнего Востока и Северной Африки не должны использоваться в качестве причины для затягивания урегулирования давних конфликтов, особенно
Что касается ситуации в секторе Газа, лидеры БРИКС подтвердили свою поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о защите палестинского населения и призвали к ее неукоснительному выполнению.
В тексте принятой декларации также говорится, что страны БРИКС подтвердили приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова мирным политическим путем.
Лидеры приветствовали проведение в ЮАР встречи министров иностранных дел и международных отношений 4 июня 2018 года, в ходе которой дипломаты обменялись мнениями по ключевым глобальным политическим, экономическим и финансовым вопросам и проблемам безопасности, вызывающим общую озабоченность, а также поговорили о перспективах укрепления сотрудничества в рамках БРИКС. «Мы ожидаем встречу министров иностранных дел и международных отношений стран БРИКС на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — отметили лидеры.
12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.
«Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с возможной гонкой вооружений в космическом пространстве и его превращением в арену для военной конфронтации, — говорится в декларации. — Мы вновь подтверждаем, что предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, в том числе размещения там оружия, поможет избежать огромной опасности для международного мира и безопасности».
Стороны подчеркнули первостепенное значение строгого соблюдения действующего
В документе также отмечена необходимость запуска многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма, в том числе в рамках Конференции ООН по разоружению.
Лидеры решительно осудили продолжающиеся террористические атаки, в том числе в некоторых странах БРИКС. «Мы порицаем терроризм во всех его формах и проявлениях, независимо от того, где и кем был совершен террористический акт», — говорится в тексте документа.
Главы государств настоятельно призвали к объединению усилий по борьбе с терроризмом под эгидой ООН на основе прочной