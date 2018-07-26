Страны БРИКС продолжат сообща бороться со всеми угрозами безопасности

Источник: РИА "Новости"

Лидеры стран БРИКС намерены совместно противостоять традиционным и нетрадиционным угрозам безопасности. Об этом говорится в Йоханнесбургской декларации, подписанной главами государств «пятерки» в столице ЮАР.

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«Мы вновь обязуемся поддерживать принципы многосторонности и центральной роли ООН в международных делах, поддерживаем честный, справедливый и равноправный международный порядок на основе целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН, а также соблюдения норм международного права, поощрения приверженности принципам демократии и верховенства права в международных отношениях, и обязуемся совместно противостоять общим традиционным и нетрадиционным вызовам безопасности», — отмечается в документе.

Главы государств и правительств c удовлетворением отметили успехи, достигнутые БРИКС за последние десять лет.

«Это убедительное доказательство того, что целью сотрудничества объединения является обеспечение мира, согласия, общего развития и процветания», — говорится в документе. Лидеры вновь подтвердили свою приверженность принципам взаимного уважения, суверенного равенства, демократии, инклюзивности и укрепления сотрудничества. «Опираясь на итоги предыдущих саммитов БРИКС, мы обязуемся и далее расширять наше стратегическое партнерство во благо наших народов посредством обеспечения мира, более справедливого международного порядка, устойчивого развития и инклюзивного роста и намерены укреплять взаимодействие по трем ключевым направлениям — в сфере экономики, мира и безопасности и гуманитарных обменов», — отмечается в документе.

«Мы подтверждаем свою приверженность обеспечению всеобщего мира и стабильности и поддерживаем центральную роль Организации Объединенных Наций, цели и принципы, закрепленные в Уставе ООН, соблюдение норм международного права и продвижение демократии и верховенства права», — подчеркнули лидеры.

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«Мы подтверждаем свою приверженность поддержанию принципов многосторонности, а также совместной работе по выполнению Целей в области устойчивого развития на период до 2030 года в то время как мы продвигаем становление более представительного, демократического, равноправного, честного и справедливого международного политического и экономического порядка» — сказано в документе.

Главы государств заявили о своей решимости работать вместе с целью укрепления принципов многосторонности и верховенства права в международных отношениях, содействовать установлению честного, справедливого, равноправного, демократического и представительного международного порядка.

Источник: РИА "Новости"

Ситуация вокруг статуса Иерусалима

Лидеры стран БРИКС заявили о необходимости возобновления усилий для достижения всеобъемлющего разрешения израильско-палестинского конфликта и необходимости определения статуса Иерусалима путем переговоров между Палестиной и Израилем.

«Мы вновь заявляем, что статус Иерусалима является одним из “вопросов окончательного статуса”, который предстоит определить в рамках переговоров между Израилем и Палестиной», — говорится в тексте декларации.

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Лидеры БРИКС согласились с тем, что любые конфликты в регионе Ближнего Востока и Северной Африки не должны использоваться в качестве причины для затягивания урегулирования давних конфликтов, особенно палестино-израильского. «Мы вновь заявляем о необходимости возобновления дипломатических усилий для достижения справедливого, долгосрочного и всеобъемлющего разрешения израильско-палестинского конфликта в целях достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке на основе соответствующих резолюций ООН, Мадридских принципов, Арабской мирной инициативы и предшествующих соглашений между сторонами, достигнутых в ходе переговоров по созданию независимого, жизнеспособного, территориально единого палестинского государства, живущего по соседству с Израилем в условиях мира и безопасности», — говорится в тексте документа.

Что касается ситуации в секторе Газа, лидеры БРИКС подтвердили свою поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о защите палестинского населения и призвали к ее неукоснительному выполнению.

Источник: РИА "Новости"

Денуклеаризация Корейского полуострова

В тексте принятой декларации также говорится, что страны БРИКС подтвердили приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова мирным политическим путем.

«Мы приветствуем последние события по достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова и поддержанию мира и стабильности в регионе Северо-Восточной Азии, — говорится в документе. — Мы подтверждаем свою приверженность мирному, дипломатическому и политическому урегулированию ситуации».

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Лидеры приветствовали проведение в ЮАР встречи министров иностранных дел и международных отношений 4 июня 2018 года, в ходе которой дипломаты обменялись мнениями по ключевым глобальным политическим, экономическим и финансовым вопросам и проблемам безопасности, вызывающим общую озабоченность, а также поговорили о перспективах укрепления сотрудничества в рамках БРИКС. «Мы ожидаем встречу министров иностранных дел и международных отношений стран БРИКС на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — отметили лидеры.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

Гонка вооружений в космосе

Кроме того, лидеры БРИКС выразили озабоченность перспективами возможного перемещения гонки вооружений в космическое пространство и превращением космоса в арену военной конфронтации.

«Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с возможной гонкой вооружений в космическом пространстве и его превращением в арену для военной конфронтации, — говорится в декларации. — Мы вновь подтверждаем, что предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, в том числе размещения там оружия, поможет избежать огромной опасности для международного мира и безопасности».

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Стороны подчеркнули первостепенное значение строгого соблюдения действующего нормативно-правового режима, предусматривающего мирное использование космического пространства и подтвердили необходимость консолидации и укрепления этого режима. «Мы подчеркиваем, что практические меры обеспечения транспарентности и укрепления доверия могут также способствовать неразмещению оружия в космическом пространстве, — отмечается в тексте декларации. — Мы вновь подтверждаем, что Конференция ООН по разоружению, являясь единственным форумом для ведения многосторонних переговоров о разоружении, играет ключевую роль в переговорах о международном соглашении или международных соглашениях, при необходимости, о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве во всех ее аспектах».

Источник: РИА "Новости"

Борьба с химическим терроризмом

В документе также отмечена необходимость запуска многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма, в том числе в рамках Конференции ООН по разоружению.

«В ответ на угрозы химического и биологического терроризма мы подтверждаем и подчеркиваем необходимость запуска многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма, в том числе в рамках Конференции ООН по разоружению», — говорится в материалах.

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Лидеры решительно осудили продолжающиеся террористические атаки, в том числе в некоторых странах БРИКС. «Мы порицаем терроризм во всех его формах и проявлениях, независимо от того, где и кем был совершен террористический акт», — говорится в тексте документа.