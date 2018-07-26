Мирзиёев: руководители ответят за каждый неосвоенный доллар
Президент Республики Узбекистан провел 26 июля видеоселекторное совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов.
Президент Республики Узбекистан провел 26 июля видеоселекторное совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 июля провел видеоселекторное совещание по вопросам иностранных инвестиций, сообщает
В этом году в рамках программ инвестиционных и инфраструктурных проектов могут реализовать 2,6 тысячи проектов на сумму около семи миллиардов долларов.
«Отныне работу по реализации проектов с участием международных и зарубежных финансовых организаций нельзя пускать на самотек. Руководители всех уровней лично ответят за каждый неосвоенный доллар. Инициаторы проектов также должны брать ответственность за себя и держать ответ за разработку, реализацию проекта и конечный результат», — заявил президент.
С 1 сентября правительство должно заняться повышением квалификации руководителей и специалистов проектных групп, организовать специальные учебные курсы, внедрить систему выдачи сертификатов.