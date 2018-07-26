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17:51 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев: руководители ответят за каждый неосвоенный доллар

Президент Республики Узбекистан провел 26 июля видеоселекторное совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 июля провел видеоселекторное совещание по вопросам иностранных инвестиций, сообщает пресс-служба главы государства.

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В этом году в рамках программ инвестиционных и инфраструктурных проектов могут реализовать 2,6 тысячи проектов на сумму около семи миллиардов долларов.

«Отныне работу по реализации проектов с участием международных и зарубежных финансовых организаций нельзя пускать на самотек. Руководители всех уровней лично ответят за каждый неосвоенный доллар. Инициаторы проектов также должны брать ответственность за себя и держать ответ за разработку, реализацию проекта и конечный результат», — заявил президент.

С 1 сентября правительство должно заняться повышением квалификации руководителей и специалистов проектных групп, организовать специальные учебные курсы, внедрить систему выдачи сертификатов.

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