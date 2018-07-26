Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарапова пожаловалась на ситуацию в Крыму, побывав там
Жителям Крыма запретили заходить в Черное море вслед за Анапой
Дочка Пугачевой и Галкина открыла в себе новый талант
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Виктория Бекхэм стала фейсконтрольщицей модного клуба
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
МО Кореи - России: «Мы просим осознать всю серьезность ситуации»
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире
Шпица и Белый на кинофестивале в Нижнем Новгороде
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Врачи Святой земли не смогли помочь Караченцову - СМИ
Ее держат как пленницу: брат Маркл написал письмо
Лео Месси с женой повеселился на свадьбе игрока сборной Испании
Максима Фадеева приняли за ровесника 20-летнего сына
Водянова показала отсутствие талии и нулевую грудь - СМИ
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Дверь в квартиру челябинца развеселила соцсети
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
20:53 (мск), источник: Sputnik.md

Додон рассказал, когда Козак приедет в Молдову

В чем заключается смысл назначения Кремлем Дмитрия Козака на молдавское направление, рассказал Игорь Додон.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в четверг в ходе телеэфира на одном из частных каналов выразил надежду на то, что спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак прибудет в РМ с визитом осенью этого года.

По словам главы молдавского государства, возможно, Козак станет участником встречи на высшем уровне в ходе ближайшего приезда Додона в Москву.

«Показателен тот факт, что президент России Владимир Путин впервые за долгое время решил назначить спецпредставителя не по Приднестровью, как это было в случае с господином Рогозиным, а по Молдове. Это говорит о том, что в Кремле подчеркивают: Республика Молдова — единое государство, и Левобережье — его часть», — отметил Додон.

Все новости региона
 Парламент решил: что произойдет с пенсиями некоторых граждан Молдовы
Огненный ад пережили в Гагаузии: пожар длился несколько дней
Лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам десяти лет работы
Поклонская отказалась сдавать мандат депутата Госдумы
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире»
Школьница из США поймала рыбу с человеческими зубами (фото)
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
В Якутии на три часа исчезло солнце
Бразильский форвард «Краснодара» получил российское гражданство
Спорт
«Уфа» сыграла вничью с «Домжале» в матче Лиги Европы Игра состоялась на стадионе «Нефтяник» и стала первой в истории для уфимской команды в еврокубках
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
Старый «Мерседес» Боярского продают за 400 000 рублей Mercedes-Benz S-класса W126 1986 года пробежал 270 тысяч километров, успев сменить троих владельцев
Кино
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли Лауреатка премии «Оскар» снимается в ленте «Бледная голубая точка», основанной на реальной истории
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
«Папина копия»: Дмитрий Маликов впервые показал сына По мнению пользователей Сети, Марк растет очень похожим на знаменитого отца.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь