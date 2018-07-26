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21:36 (мск), источник: Lenta.Ru

США решили карать за использование труда северокорейцев

Власти США пригрозили штрафами и судебными исками компаниям, использующим труд работников из Северной Кореи. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента. Запрет касается не только непосредственного найма на работу, но и любого использования граждан КНДР во всей цепочке производства товаров.

В документе перечисляется список стран, отраслей и организаций, которые за последние два года привлекали наемных рабочих из КНДР. Среди них строительство, фармацевтика, ресторанный бизнес, IT.

«Китай и Россия продолжают принимать больше северокорейских рабочих, чем все остальные страны вместе взятые», — говорится в заявлении. Кроме Москвы и Пекина, в списке стран, в основном, представители Азии, Африки и Южной Америки. Отдельное внимание уделяется Катару, который готовится принимать чемпионат мира по футболу 2022 года и активно строит стадионы и инфраструктуру.

Отмечается, что только около 30 процентов зарплаты в итоге достается самому работнику. Остальная часть направляется властям Северной Кореи.

При этом рабочие имеют на руках все необходимые документы, по которым их можно отличить от беженцев. Паспорта последних, как правило, удерживают у себя власти.

Зачастую рабочие устраиваются не сами, а через специальные фирмы, говорится в документе. Эти компании сами подготавливают трудовой договор, в котором отсутствуют многие важные детали и не определен конечный получатель гонорара.

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