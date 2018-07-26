США решили карать за использование труда северокорейцев

В документе перечисляется список стран, отраслей и организаций, которые за последние два года привлекали наемных рабочих из КНДР. Среди них строительство, фармацевтика, ресторанный бизнес, IT.

«Китай и Россия продолжают принимать больше северокорейских рабочих, чем все остальные страны вместе взятые», — говорится в заявлении. Кроме Москвы и Пекина, в списке стран, в основном, представители Азии, Африки и Южной Америки. Отдельное внимание уделяется Катару, который готовится принимать чемпионат мира по футболу 2022 года и активно строит стадионы и инфраструктуру.

Отмечается, что только около 30 процентов зарплаты в итоге достается самому работнику. Остальная часть направляется властям Северной Кореи.

При этом рабочие имеют на руках все необходимые документы, по которым их можно отличить от беженцев. Паспорта последних, как правило, удерживают у себя власти.