Путин пообещал сходить с Эрдоганом в ресторан, когда в Турции появится мясо из РФ

Источник: РИА "Новости"

Эрдоган в ходе общения с Путиным в Йоханнесбурге, где проходит саммит БРИКС, отметил, что отношения России и Турции развиваются положительно во всех направлениях. «Но, с другой стороны, мы замечаем и видим, что наше сотрудничество приводит к зависти со стороны других лиц», — отметил турецкий лидер.

В свою очередь Путин напомнил ему о приглашении в ресторан. «Вы меня в ресторан обещали пригласить», — сказал он.

«Я приглашаю», — ответил ему Эрдоган.