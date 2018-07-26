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26 июля, источник: Интерфакс

Путин пообещал сходить с Эрдоганом в ресторан, когда в Турции появится мясо из РФ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом пошутил, что примет его приглашение сходить в ресторан, когда в Турцию начнутся поставки российского мяса.

Источник: РИА "Новости"

Эрдоган в ходе общения с Путиным в Йоханнесбурге, где проходит саммит БРИКС, отметил, что отношения России и Турции развиваются положительно во всех направлениях. «Но, с другой стороны, мы замечаем и видим, что наше сотрудничество приводит к зависти со стороны других лиц», — отметил турецкий лидер.

В свою очередь Путин напомнил ему о приглашении в ресторан. «Вы меня в ресторан обещали пригласить», — сказал он.

«Я приглашаю», — ответил ему Эрдоган.

«Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и (пообедаем)», — ответил Путин. «Я с большим удовольствием, буду ждать вас», — отреагировал Эрдоган.

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