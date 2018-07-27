Российские политические партии все больше зависят от бюджетного финансирования

Все это время бюджет не просто был главным источником дохода для партий, его доля неуклонно росла. В 2012—2017 гг. средства бюджета по всем четырем парламентским партиям в среднем составляли 63,6% общего объема финансирования, а в 2017 г. — уже 81,5%. Абсолютным рекордсменом стала ЛДПР, у которой эта доля составила 96,7% (вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев отказался обсуждать вопросы финансирования партии, как скучные), меньше всего зависит от бюджета «Справедливая Россия» — 73%. Рост госфинансирования сохранился и после выборов 2016 г., хотя даже за победившую партию проголосовало на 2 млн человек меньше, чем в 2011 г., — зато цену голоса для партии в 2017 г. подняли со 110 до 152 руб.

С увеличением объемов госфинансирования партии сокращают объемы собранных пожертвований. Так, в сравнении с 2015 г. у «Единой России» и ЛДПР произошло резкое сокращение объемов пожертвований, в то время как у потерявших часть бюджетных денег КПРФ и «Справедливой России» наблюдается обратная зависимость — объем привлеченных ими средств вырос в 1,5−2 раза. К росту общественной поддержки партий не располагают ни политическая, ни экономическая обстановка, говорит руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев: доходы населения и предпринимателей падают.

В докладе отмечается, что такая модель госфинансирования не привела к усилению политических партий и их работы на местном уровне.

Напротив, эксперты говорят о растущей бюрократизации партаппарата и снижении зависимости функционеров от избирателей: так, в «Единой России» и КПРФ около половины расходов идет на содержание центрального аппарата и региональных отделений, т. е. партийной бюрократии. А вот количество членов партий и вовлеченность их сторонников в деятельность не растет.

Для сравнения: на участие в выборах и пропагандистскую деятельность «Единая Россия» за шесть лет потратила 29% своих расходов (в 2017 г. — 25,7%), а КПРФ — 35,4% (в 2017 г. — 22,9%).

Впрочем, почти двукратный разрыв в финансовой обеспеченности «Единой России» и всех остальных парламентских партий, вместе взятых, не оставляет шансов на формирование в России в ближайшее время конкурентного политического поля. Бюджет партии власти в 2017 г. в 1,8 раза превосходил суммарный бюджет трех остальных партий. В 2012 г. разрыв был всего 1,5 раза.

Официальное финансирование не единственный способ господдержки партий. Им (либо связанным с партиями организациям) также предоставляют на безвозмездной основе помещения, выделяют гранты, субсидии.

Так, «Молодая гвардия Единой России» в 2012—2017 гг. получила президентские гранты на сумму не менее 37 млн руб. Связанные с КПРФ организации «Лидерские проекты» и «Спортивный клуб КПРФ» получили за тот же срок президентские гранты на сумму почти 46 млн руб., а связанный со «Справедливой Россией» фонд «Центр защиты прав граждан» в 2017 г. получил из бюджета субсидию в размере 120 млн руб. Эсеры ведут важный проект, он не электоральный и направлен на помощь гражданам и это одно из направлений пожертвований, объяснил эсер Михаил Емельянов. «В этом году крупные выборы — спонсоры под них приходят сами», — отметил он.

Учрежденному лидером ЛДПР Владимиром Жириновским Институту мировых цивилизаций должны были передать 14-этажное здание РАН, расположенное на Ленинском проспекте.

Кроме того, обнаружилось, что более 90% компаний, получающих госконтракты, являются донорами одной партии — «Единой России».

Сохраняется и скрытое иностранное финансирование. И хотя его масштаб существенно сократился с 2015—2016 гг.., среди спонсоров партии «Единая Россия» удалось обнаружить компании, конечными собственниками которых являются иностранные фирмы.

По мнению авторов доклада, система государственного финансирования политических партий нуждается в пересмотре — для стимулирования контактов с избирателями и активности на низовом уровне.