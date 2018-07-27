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00:23 (мск), источник: Ведомости

Российские политические партии все больше зависят от бюджетного финансирования

За последние шесть лет парламентские партии получили напрямую из федерального бюджета более 31,5 млрд руб., подсчитали эксперты «Голоса», который публикует в пятницу аналитический доклад о финансировании парламентских партий России в 2012—2017 гг.

Все это время бюджет не просто был главным источником дохода для партий, его доля неуклонно росла. В 2012—2017 гг. средства бюджета по всем четырем парламентским партиям в среднем составляли 63,6% общего объема финансирования, а в 2017 г. — уже 81,5%. Абсолютным рекордсменом стала ЛДПР, у которой эта доля составила 96,7% (вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев отказался обсуждать вопросы финансирования партии, как скучные), меньше всего зависит от бюджета «Справедливая Россия» — 73%. Рост госфинансирования сохранился и после выборов 2016 г., хотя даже за победившую партию проголосовало на 2 млн человек меньше, чем в 2011 г., — зато цену голоса для партии в 2017 г. подняли со 110 до 152 руб.

С увеличением объемов госфинансирования партии сокращают объемы собранных пожертвований. Так, в сравнении с 2015 г. у «Единой России» и ЛДПР произошло резкое сокращение объемов пожертвований, в то время как у потерявших часть бюджетных денег КПРФ и «Справедливой России» наблюдается обратная зависимость — объем привлеченных ими средств вырос в 1,5−2 раза. К росту общественной поддержки партий не располагают ни политическая, ни экономическая обстановка, говорит руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев: доходы населения и предпринимателей падают.

В докладе отмечается, что такая модель госфинансирования не привела к усилению политических партий и их работы на местном уровне.

Напротив, эксперты говорят о растущей бюрократизации партаппарата и снижении зависимости функционеров от избирателей: так, в «Единой России» и КПРФ около половины расходов идет на содержание центрального аппарата и региональных отделений, т. е. партийной бюрократии. А вот количество членов партий и вовлеченность их сторонников в деятельность не растет.

Для сравнения: на участие в выборах и пропагандистскую деятельность «Единая Россия» за шесть лет потратила 29% своих расходов (в 2017 г. — 25,7%), а КПРФ — 35,4% (в 2017 г. — 22,9%).

Впрочем, почти двукратный разрыв в финансовой обеспеченности «Единой России» и всех остальных парламентских партий, вместе взятых, не оставляет шансов на формирование в России в ближайшее время конкурентного политического поля. Бюджет партии власти в 2017 г. в 1,8 раза превосходил суммарный бюджет трех остальных партий. В 2012 г. разрыв был всего 1,5 раза.

Официальное финансирование не единственный способ господдержки партий. Им (либо связанным с партиями организациям) также предоставляют на безвозмездной основе помещения, выделяют гранты, субсидии.

Так, «Молодая гвардия Единой России» в 2012—2017 гг. получила президентские гранты на сумму не менее 37 млн руб. Связанные с КПРФ организации «Лидерские проекты» и «Спортивный клуб КПРФ» получили за тот же срок президентские гранты на сумму почти 46 млн руб., а связанный со «Справедливой Россией» фонд «Центр защиты прав граждан» в 2017 г. получил из бюджета субсидию в размере 120 млн руб. Эсеры ведут важный проект, он не электоральный и направлен на помощь гражданам и это одно из направлений пожертвований, объяснил эсер Михаил Емельянов. «В этом году крупные выборы — спонсоры под них приходят сами», — отметил он.

Учрежденному лидером ЛДПР Владимиром Жириновским Институту мировых цивилизаций должны были передать 14-этажное здание РАН, расположенное на Ленинском проспекте.

Кроме того, обнаружилось, что более 90% компаний, получающих госконтракты, являются донорами одной партии — «Единой России».

Сохраняется и скрытое иностранное финансирование. И хотя его масштаб существенно сократился с 2015—2016 гг.., среди спонсоров партии «Единая Россия» удалось обнаружить компании, конечными собственниками которых являются иностранные фирмы.

По мнению авторов доклада, система государственного финансирования политических партий нуждается в пересмотре — для стимулирования контактов с избирателями и активности на низовом уровне.

Можно подумать о замене прямой господдержки партий и НКО введением селективного налога, который бы позволил гражданам самостоятельно направлять часть уплачиваемых ими налогов на поддержку конкретной организации, предлагают авторы доклада. По их оценке, граждане могли бы получить возможность распоряжаться 0,5% уплачиваемого ими НДФЛ — столько сейчас государство и тратит на поддержку партий и НКО.

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