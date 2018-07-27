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01:47 (мск), источник: ТАСС

Роднина назвала пиар-акцией сбор Поклонской думской комиссии на фоне скандала

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Зампред думского комитета по международным делам Ирина Роднина («Единая Россия») считает, что депутат Наталья Поклонская пытается пиариться, собирая думскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов во время скандала вокруг ее решения проголосовать против законопроекта об изменениях в пенсионной системе вопреки мнению фракции. Об этом Роднина заявила ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Поклонская оказалась единственным депутатом от «Единой России», которая 19 июля проголосовала против принятия в первом чтении законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве, причем такое решение она приняла вопреки консолидированной позиции фракции. 26 июля по причине отсутствия кворума было отменено заседание возглавляемой Поклонской думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов.

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«За два года второй раз она собирает комиссию. И каждый раз сбор комиссии — это уже второй случай — превращается в пиар-кампанию», — заявила Роднина ТАСС, комментируя срыв заседания комиссии.

«Я вот работаю в другой комиссии (по вопросам депутатской этики — прим. ТАСС), и мы практически каждые два месяца всегда собираемся и обсуждаем, без всякой прессы, просто здесь нормальная работа», — отметила Роднина. По ее мнению, Поклонская «теряет доверие товарищей по фракции».

Говоря о путях развития ситуации, Роднина заявила, что может «только констатировать только тот факт, что фракция выразила Поклонской свое недоверие». «Она [Поклонская] взрослый человек, она должна принимать свои решения», — заключила зампред думского комитета.

Ранее лидер думских единороссов Сергей Неверов предположил, что Поклонской стоит «принять решение» о выходе из фракции, если ее позиция не совпадает с консолидированной позицией. Сама Поклонская заявила, что не собирается покидать фракцию.

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