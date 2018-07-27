Асад: военное присутствие РФ в Сирии является долгосрочным

Источник: Reuters

«Сейчас существует договор между Сирией и Россией о базе в Хмеймиме, как вы знаете. Он будет действителен еще более 40 лет», — отметил Асад.

«Если бы вопрос стоял так: прибыла ли сюда российская армия только для того, чтобы бороться с терроризмом, то тогда зачем заключать договор на более чем 40 лет? Можно было бы ограничиться несколькими годами и потом постоянно его продлевать», — сказал он.

«Вооруженные силы РФ важны для баланса в нашем регионе, по крайней мере на Ближнем Востоке, до тех пор, пока не изменится политическое равновесие в мире, — сказал он. — А может, этого и не произойдет, этого мы не знаем. Поэтому это важно и это необходимо».

«Россия — это немаленькая страна, это великая сила. Поэтому у нее есть обязанность по отношению ко всему миру, — продолжил сирийский лидер. — И она несет ответственность за весь мир».

Часть этой ответственности — «политическое и военное присутствие в различных регионах, если в этом есть необходимость», отметил президент. «Может быть, у них [России] нет желания быть вовлеченными с военной точки зрения, но реальность в мире сегодня такова, что она иногда заставляет вас двигаться в определенных направлениях», — констатировал Асад.

Борьба с терроризмом

Президент также отметил, что провинция Идлиб и другие места нахождения террористов станут приоритетными направлениями действий армии Сирии. «С самого начала войны, когда террористы только начали контролировать некоторые регионы в Сирии, мы четко сказали: наш долг как правительства освободить каждый дюйм сирийской земли», — напомнил он, отметив, что сейчас завершено освобождение Гуты, заканчивается освобождение юго-западной части Сирии.

«Сейчас Идлиб — наша цель, хотя не только Идлиб, — сказал он. — Конечно, есть территории в восточной части Сирии, которые контролируются различными группировками, некоторые из них — ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации “Исламское государство”), но это небольшие очаги, а также “Джебхат ан-Нусра” (террористическая организация, запрещена в РФ) и другие экстремистские формирования».

«Поэтому мы будем выдвигаться во все эти регионы, — подчеркнул сирийский лидер. — Военные — а мы отдаем это на их усмотрение — будут определять приоритеты, и Идлиб — один из них.».

Асад также назвал организацию «Белые каски» маской террористических группировок «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра». «Такой организации, как «Белые каски», не существует. Это просто маска — маска «ан-Нусры», — сказал президент, отвечая на вопрос о том, есть у этой организации будущее в его стране.

«Они сбежали из Сирии, а на самом деле не сбежали, их отсюда эвакуировали Израиль, Иордания и западные страны, “гуманистические” западные страны. И теперь в интернете есть свидетельства, можно посмотреть видео, фотографии тех же членов этой организации с мечами в руках, празднующих убийство сирийских солдат над их телами», — подчеркнул он. «Судьба “Белых касок” такая же, как у любого террориста. У них есть два пути: либо сложить оружие и воспользоваться амнистией, как это происходит на протяжении четырех или пяти лет, либо быть ликвидированными, как и другие террористы», — сказал Асад.

Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что все представители «Белых касок» покинули Сирию, Асад заявил: «Нет. Скорее всего, [уехали] их главари».

«Потому что многие из них ["Белых касок"] — боевики, и, по сути, мы сейчас занимаемся примирением с этими боевиками, некоторые из которых остались в Сирии как гражданские лица, они сложили оружие, а некоторые уехали в Идлиб», — подчеркнул он. «Большая часть уехала в Идлиб, где они могут жить со своими братьями-террористами», — считает президент Сирии. «Сейчас в Идлибе десятки тысяч террористов», — указал он.

Возвращение беженцев

Асад также отметил, что вопросы ускорения возвращения беженцев в Сирию являются главными темами для обсуждения между Дамаском и Москвой. «Именно это является главной темой для обсуждения между российским и сирийским правительствами — как оказать максимальное содействие, чтобы помочь ускорению процесса возвращения беженцев в Сирию», — сказал руководитель сирийского государства.

Видео Путин и Асад обсудили вывод из Сирии нелегитимных иностранных войск

«Мы хотели бы, чтобы каждый сириец вернулся в Сирию, особенно с тех пор, когда терроризм был побежден в Алеппо в конце 2016 года», — сказал Асад. «Сейчас мы более активно вытесняем террористов, и большинство сирийских территорий уже от них освобождены. Так что мы призываем беженцев, в основном сирийцев, которые имели здесь свой собственный бизнес, вернуться», — подчеркнул он.

По словам президента, за последние полгода в Сирию вернулись несколько тысяч человек. «Препятствием здесь является разрушение инфраструктуры, их домов и жилищ, — пояснил он. — Я имею в виду, что необходимы базовые вещи для того, чтобы продолжить здесь нормальную жизнь». «Они же не могут просто так вернуться и ничем не заниматься. Поэтому наше правительство делает все возможное, чтобы отстроить инфраструктуру, однако этого недостаточно», — признал сирийский лидер. По его словам, «следует также думать о восстановлении экономики, рабочих мест, строительстве школ и в первую очередь их [беженцев] домов, чтобы им было где жить».

На уточняющий вопрос о том, сколько может занять времени этот процесс, президент ответил, что это зависит от желания самих беженцев. «Потому что некоторые из них думают, что еще слишком рано. Им нужно, чтобы Сирия была полностью освобождена от террористов», — констатировал он. «Поэтому это субъективный вопрос, каждый человек решает здесь сам. Но процесс уже пошел, и люди возвращаются», — отметил он.

Визит в Сирию семей погибших российских военных

Асад также отметил важность визита в страну семей погибших военных из РФ. По его мнению, подобный визит будет «способствовать объединению людей». «В Сирии мы относимся к семьям, в которых кто-либо участвовал в борьбе с терроризмом, в разных уголках мира, как к героям», — констатировал Асад. «Но сегодня битва происходит в Сирии. Эти воины [российские военнослужащие] защищали сирийский народ и защищали российский народ, а также безопасность и стабильность в других регионах мира», — отметил он.

Читайте также Израиль отверг предложение РФ о зоне без иранских военных в приграничных районах Сирии

По словам президента Сирии, было «очень важно встретиться с этими семьями». «Потому что мы гордимся ими, и, я думаю, что они также гордятся тем, что сделали их братья, отцы, мужья, жены или матери», — указа Асад. Кроме того, «приезд в Сирию для того, чтобы увидеть поле боя, окружающую реальность, то, за что погибли их родные, даст им повод для гордости за своих близких», считает он.

Асад напомнил, что отношения между сирийским и российским народами имеют длительную историю. «Они восходят к 50-м годам прошлого века, и сегодня у нас есть смешанные браки, в которых русский отец и сирийская мать, или наоборот, сириец-отец и русская мать, у нас есть новое — смешанное поколение, так что это старые устоявшиеся связи», — обратил он внимание.