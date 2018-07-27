Итальянцы обнаружили «сатану» в новом правительстве
Итальянский католический журнал Famiglia Cristiana приравнял главу МВД Италии Маттео Сальвини к сатане. Об этом сообщает The Local.
Итальянский католический журнал Famiglia Cristiana приравнял главу МВД Италии Маттео Сальвини к сатане. Об этом сообщает The Local.
По его информации, журнал вышел с заголовком Vade Retro Salvini («Иди прочь, Сальвини»). Эта фраза является отсылкой к латинскому крылатому выражению «Иди прочь, сатана», ставшему также названием католической молитвы.
«Чтобы спасти человечество от бездуховности, мы должны защищать жизнь. Жизнь каждого», — сообщается в тексте. Famiglia Cristiana отмечает, что не руководствовалась
Публикация вызвала негодование самого чиновника. «Я не претендую на то, чтобы учить
После прихода к власти, Сальвини, лидер правой итальянской партии «Лига Севера», пообещал остановить приезд мигрантов в страну и ускорить их депортацию. Политика главы МВД вызывает осуждение со стороны католической церкви, отмечает издание.
11 июня министр запретил вход корабля с африканскими беженцами в порт Сицилии. На судне Aquarius, принадлежавшем благотворительной организации SOS Méditerranée, находились 629 просителей убежища, среди них 120 несовершеннолетних. В итоге беженцев приняли в испанской Валенсии.