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05:08 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутская область должна перейти на цифровую экономику

Переход России в целом и регионов в частности к цифровой экономике станет одним из вызовов времени, с которым предстоит столкнуться Законодательному собранию Иркутской области третьего созыва. Об этом заявил спикер ЗС Сергей Брилка 26 июля 2018 года на пресс-конференции, посвященной итогам второго созыва.

Источник: Reuters

Напомним, в указе президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года обозначены такие задачи как: ускорение технологического развития РФ, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа; обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Кроме того, правительству России поручено представить до 1 октября 2018 г. национальные проекты по ряду направлений, в их числе — цифровая экономика.

«Четвертый технологический уклад, в котором мы сейчас находимся, базируется на энергии углеводородов. Речь же идёт о технологическом и научном прорыве и переходе к шестому технологическому укладу, где главенствуют нанотехнологии, наноэнергетика, нанобиотехнологии. Отдельные регионы России уже активно включились в процесс построения цифровой экономики — внедряют новые специальности в вузах, создают ТОСЭР не индустриальной, а именно цифровой направленности. Это движение трудно возглавить, но нам нельзя быть в числе отстающих, тем более такому промышленно развитому региону, как Иркутская область. Законодательному собранию предстоит учитывать требования времени при формировании региональных государственных программ и при разработке новых законопроектов», — цитирует Сергея Брилку пресс-служба ЗС.

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