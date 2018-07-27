КНДР передала США останки солдат, павших во время Корейской войны

Источник: AP 2018

«Самолет С-17 ВВС США с останками павших военнослужащих вылетел из Вонсана, Северная Корея… С-17 перевозит останки на авиабазу Осан, где 1 августа состоится официальная церемония репатриации», — говорится в документе.

На встрече в Сингапуре 12 июня лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о поиске останков американских военнослужащих, погибших и пропавших без вести во время Корейской войны. В совместном документе по итогам встречи говорится, что стороны «привержены поиску останков военнопленных и пропавших без вести, в том числе скорейшего возвращения уже идентифицированных».

Число погибших в Корейской войне 1950−1953 годов американцев с учетом пропавших без вести составляет около 36,6 тысяч человек. Останки около пяти тысяч из них, по данным Пентагона, находятся на территории КНДР.