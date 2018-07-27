Еще один кандидат в губернаторы Хабаровского края получил официальный статус

Представитель ЛДПР Сергей Фургал прошел регистрацию для участия в выборах губернатора Хабаровского края. Он стал вторым официальным кандидатом на пост главы региона, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию избирательной комиссии края.

Напомним, что первым удостоверение о регистрации получил Вячеслав Шпорт, который представляет «Единую Россию». Кроме того, документы в избирком подали Анастасия Саламаха от КПРФ, Игорь Глухов от «Справедливой России», Андрей Петров от экологической партии «Зеленые». Все они собрали по 189 подписей муниципальных депутатов и глав поселений, избранных на прямых выборах (по закону их нужно всего 180).