СМИ сообщили о подготовке США к нанесению удара по Ирану

Источник: AP 2018

По данным источников, это может произойти уже в августе.

При этом неназванный высокопоставленный чиновник рассказал каналу, что предоставление разведданных отличается от реального участия в нанесении удара.

«Разработка картины очень отличается от фактического участия в нанесении удара это не то же самое, что и активное нацеливание», — заявил он.

Телеканал пояснил роль Австралии. На территории этой страны находится секретный оборонный объект, который якобы управляет американскими шпионскими спутниками и является ключевым среди «альянса Пяти глаз» и объединяет спецслужбы США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

При этом премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл накануне уверил, что нет оснований полагать, что Вашингтон готовится к военной конфронтации с Тегераном.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из иранской ядерной сделки, которая предусматривает отмену санкций против Ирана за отказ от ядерной программы.

Мировые державы раскритиковали действия Трампа.

22 июля иранский лидер Хасан Роухани предостерег США от войны с Ираном и посоветовал Трампа «не играть с огнем».