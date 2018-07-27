Путин в ЮАР попросил страны БРИКС поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Источник: РИА "Новости"

Напомним, в четверг Путин прибыл для участия в 10-м саммите БРИКС. Главы Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР рассмотрят состояние и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС на различных направлениях. Кроме этого, обсуждаются актуальные вопросы мировой и региональной повестки дня, включая совместное противодействие современным вызовам и угрозам.

В своем выступлении президент РФ заявил, что хотел бы привлечь внимание к российской заявке на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

«Среди наших конкурентов нет городов Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Уважаемые друзья, очень рассчитываем на поддержку стран БРИКС», — сказал Владимир Путин.