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08:46 (мск), источник: Nakanune.ru

Путин в ЮАР попросил страны БРИКС поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Президент России Владимир Путин попросил страны БРИКС поддержать заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025. Об этом он заявил, выступая в Южной Африке на заседании саммита БРИКС в расширенном составе, передает корреспондент Накануне.RU.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, в четверг Путин прибыл для участия в 10-м саммите БРИКС. Главы Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР рассмотрят состояние и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС на различных направлениях. Кроме этого, обсуждаются актуальные вопросы мировой и региональной повестки дня, включая совместное противодействие современным вызовам и угрозам.

В своем выступлении президент РФ заявил, что хотел бы привлечь внимание к российской заявке на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

«Среди наших конкурентов нет городов Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Уважаемые друзья, очень рассчитываем на поддержку стран БРИКС», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало Накануне.RU, недавно премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обновил состав оргкомитета заявки Екатеринбурга в качестве кандидата на проведение выставки ЭКСПО-2025.

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