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10:31 (мск), источник: dostup1.ru

На Южном Урале выбрали самых эффективных глав

Миасс удерживает лидирующую позицию второй год подряд.

Источник: Reuters

Руководители Миасса, Верхнего Уфалея, Каслинского, Кусинского и Троицкого районов получили высшую оценку в рейтинге эффективности управленческой деятельности — список лидеров сформировало Главное управление юстиции Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Основной критерий — качество принимаемых муниципалитетами постановлений и сроки их предоставления в регистр муниципальных нормативных правовых актов.

«С 1 января 2018 года регистр ведется в электронном виде. Главы и председатели органов самоуправления обязаны направлять принятые муниципалитетом нормативные правовые акты, подписанные электронной подписью. Законом на эту процедуру отведено 15 календарных дней с момента принятия документа», — комментирует заместитель начальника Главного управления юстиции Челябинской области Вячеслав Зайцев.

В ведомстве составили и антирейтинг эффективных глав. «Варненский и Нагайбакский муниципальные районы не направили во втором квартале 2018 года ни одного нормативного правового акты для включения в регистр», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Борис Дубровский заявил, что рейтинг эффективности работы глав муниципалитетов может существенно повлиять на политическую картину региона. «Я эти рейтинги изучаю. Кадровые решения будут приниматься, исходя из того рейтинга эффективности, который мы формируем», — подчеркнул глава региона.

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