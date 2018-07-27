На Южном Урале выбрали самых эффективных глав

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Руководители Миасса, Верхнего Уфалея, Каслинского, Кусинского и Троицкого районов получили высшую оценку в рейтинге эффективности управленческой деятельности — список лидеров сформировало Главное управление юстиции Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Основной критерий — качество принимаемых муниципалитетами постановлений и сроки их предоставления в регистр муниципальных нормативных правовых актов.

«С 1 января 2018 года регистр ведется в электронном виде. Главы и председатели органов самоуправления обязаны направлять принятые муниципалитетом нормативные правовые акты, подписанные электронной подписью. Законом на эту процедуру отведено 15 календарных дней с момента принятия документа», — комментирует заместитель начальника Главного управления юстиции Челябинской области Вячеслав Зайцев.

В ведомстве составили и антирейтинг эффективных глав. «Варненский и Нагайбакский муниципальные районы не направили во втором квартале 2018 года ни одного нормативного правового акты для включения в регистр», — говорится в сообщении.