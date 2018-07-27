В ООН недосчитались денег
В Организации Объединенных Наций сложилась «тревожная финансовая ситуация». Об этом говорится в заявлении представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
В Организации Объединенных Наций сложилась «тревожная финансовая ситуация». Об этом говорится в заявлении представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
По его словам, нынешний дефицит средств отличается от тех, которые наблюдались ранее. «Финансовый поток еще никогда не был настолько низким и так рано в году. Опасения вызывает и нарастающая тенденция: деньги у нас заканчиваются все раньше, и в “красной зоне” мы находимся все дольше», — заявил Дюжаррик.
Это происходит в основном
В это связи представитель генсека призвал страны своевременно и в полном объеме внести необходимые суммы. Он отметил, что ООН не обладает большой финансовой гибкостью и полагается на