Глава СПЧ Михаил Федотов раскритиковал воронежский изолятор

Источник: УФСИН по Воронежской области

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов посетил воронежский следственный изолятор № 1. Это одно из старейших пенитенциарных учреждений региона. Федотов побывал в камерах режимных корпусов, посетил храм и местный музей.

«Интерфакс» сообщает, что глава СПЧ остался недоволен условиями содержания подозреваемых и обвиняемых. «Есть смысл убрать эти учреждения из города и построить нормальные современные корпуса с нормальными условиями жизни для сидельцев», — сказал Михаил Федотов.