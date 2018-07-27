Глава СПЧ Михаил Федотов раскритиковал воронежский изолятор
Зато нашел плюсы в Бобровской воспитательной колонии.
Зато нашел плюсы в Бобровской воспитательной колонии.
Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов посетил воронежский следственный изолятор № 1. Это одно из старейших пенитенциарных учреждений региона. Федотов побывал в камерах режимных корпусов, посетил храм и местный музей.
«Интерфакс» сообщает, что глава СПЧ остался недоволен условиями содержания подозреваемых и обвиняемых. «Есть смысл убрать эти учреждения из города и построить нормальные современные корпуса с нормальными условиями жизни для сидельцев», — сказал Михаил Федотов.
При этом условия в Бобровской воспитательной колонии глава СПЧ оценил высоко. Он предложил создать при колонии приют для животных, а также поменять форму одежды воспитанников, которая напоминает одежду взрослых заключенных.