Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Австралия обратилась с особой просьбой к России по MH17
Водителям запретили приходить в отделение ГИБДД в шортах
Рената Литвинова отмечает день рождения дочки
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Стали известны самые высокооплачиваемые звезды в Instagram
Тайная история денежной реформы 1993 годаЗнаменитая фраза Виктора Черномырдина «хотели как лучше, а получилось как всегда» — именно о ней
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире»
СМИ рассекретили пол будущего ребенка Тодоренко и Топалова
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Врачи Святой земли не смогли помочь Караченцову - СМИ
Ее держат как пленницу: брат Маркл написал письмо
Знаменитого певца госпитализировали в тяжелом состоянии
«Не спать»: Путин, выступая, на саммите БРИКС
В России ожили древнейшие существа
Находка на Марсе потрясла ученых
Москва продаст с торгов 12 объектов культурного наследия
Риелторы рассказали о тайных сделках с жильем
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
15:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава СПЧ Михаил Федотов раскритиковал воронежский изолятор

Зато нашел плюсы в Бобровской воспитательной колонии.

Источник: УФСИН по Воронежской области

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов посетил воронежский следственный изолятор № 1. Это одно из старейших пенитенциарных учреждений региона. Федотов побывал в камерах режимных корпусов, посетил храм и местный музей.

«Интерфакс» сообщает, что глава СПЧ остался недоволен условиями содержания подозреваемых и обвиняемых. «Есть смысл убрать эти учреждения из города и построить нормальные современные корпуса с нормальными условиями жизни для сидельцев», — сказал Михаил Федотов.

При этом условия в Бобровской воспитательной колонии глава СПЧ оценил высоко. Он предложил создать при колонии приют для животных, а также поменять форму одежды воспитанников, которая напоминает одежду взрослых заключенных.

Все новости региона
 Лунное затмение 27 июля 2018 года: прямая онлайн-трансляция
Встречаемся 4 августа в Москве под Пушкиным
Президент Эквадора призвал Ассанжа покинуть посольство в Лондоне
Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы
Мини-смерч в Германии поднял в воздух палаточный городок
Власти пообещали найти «Дому-2» новую площадку вместо снесенной
Пользователи Сети рассказали о трех самых ненавистных словах
Пресс-секретарь Кобзона рассказала о самочувствии певца
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы (видео)
Спорт
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018 Не прошло и двух недель с финала ЧМ в России, как главный футбольный турнир сменил внутренний российский чемпионат
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше? Отцам было не до выбора — дефицит! Хватай что дают. Детям не легче. Советская классика вроде только вчера колесила по дорогам, как вдруг перешла в разряд раритетов, за которыми надо охотиться. Поэтому «шестерка» и 2140 снова на ринге
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь