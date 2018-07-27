Крайизбирком закончил принимать документы кандидатов в губернаторы Красноярского края
Теперь комиссия будет проверять собранные подписи.
Теперь комиссия будет проверять собранные подписи.
Избирательная комиссия Красноярского края 25 июля завершила прием документов желающих участвовать в выборах губернатора региона.
До этого времени выдвинутые кандидаты на пост главы территории должны были собрать подписи депутатов районных советов, чтобы пройти так называемый муниципальный фильтр. Все они с этой задачей справились. В итоге сейчас в списке претендентов:
Александр Лымпио от «Справедливой России»; Александр Усс от «Единой России»; Егор Бондаренко от ЛДПР; Иван Серебряков от «Патриотов России».
Теперь крайизбиркому предстоит проверить подписи и предоставленные документы. По результатам этой проверки и будет сформирован окончательный перечень кандидатов на высшую должность в краевой власти. Это должно произойти не позднее 5 августа 2018 года.