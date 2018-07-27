Зарегистрированы два кандидата на пост новосибирского губернатора
Удостоверения получили Анатолий Кубанов и Георгий Михайлов.
Удостоверения получили Анатолий Кубанов и Георгий Михайлов.
Сегодня избирательная комиссия Новосибирской области зарегистрировала первых кандидатов на выборах губернатора. Об этом говорится в сообщении на сайте избиркома.
Удостоверения кандидатов получили заместитель директора по развитию ООО «Центр правовой помощи» Георгий Михайлов и
Таким образом, в выборах примут участие не более четырех кандидатов. Избирком предстоит принять решение о регистрации врио губернатора Андрея Травникова, являющегося кандидатом от «Единой России», и депутата Госдумы РФ от ЛДПР Дмитрия Савельева.
Выборы пройдут 9 сентября. В этот день также будут выбирать глав Республики Хакасия, Кемеровской и Омской областей, Алтайского и Красноярского краев.