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15:08 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Зарегистрированы два кандидата на пост новосибирского губернатора

Удостоверения получили Анатолий Кубанов и Георгий Михайлов.

Сегодня избирательная комиссия Новосибирской области зарегистрировала первых кандидатов на выборах губернатора. Об этом говорится в сообщении на сайте избиркома.

Удостоверения кандидатов получили заместитель директора по развитию ООО «Центр правовой помощи» Георгий Михайлов и вице-спикер областного законодательного собрания Анатолий Кубанов. Они были выдвинуты, соответственно, региональными отделениями партий «Народный альянс» и «Справедливая Россия». Кроме того, облизбирком удовлетворил просьбу заведующего лабораторией водной экологии Институт водных и экологических проблем СО РАН Владимира Кириллова, выдвинутого ранее партией «Зеленых», о снятии его кандидатуры.

Таким образом, в выборах примут участие не более четырех кандидатов. Избирком предстоит принять решение о регистрации врио губернатора Андрея Травникова, являющегося кандидатом от «Единой России», и депутата Госдумы РФ от ЛДПР Дмитрия Савельева.

Выборы пройдут 9 сентября. В этот день также будут выбирать глав Республики Хакасия, Кемеровской и Омской областей, Алтайского и Красноярского краев.

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