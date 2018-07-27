Стал известен самый богатый кандидат на кресло омского губернатора

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В Избиркоме озвучили доходы кандидатов в омские губернаторы. Самым богатым претендентом на этот пост предсказуемо оказался действующий врио главы региона Александр Бурков.

Большую часть 2017 года он проработал депутатом Госдумы, а также несколько месяцев губернатором. В итоге Бурков заработал 3,8 млн. рублей. Ему принадлежат земельный участок, квартира и дом в Свердловской области, а также прицеп. Его супруга, которая является владельцев нескольких магазинов одежды, заработала 2,8 млн.

У профессора СибАДИ Анатолия Соловьева доход в 1,6 млн. Кандидат от ЛДПР Алексей Ложкин получил 813,5 тыс. рублей. В собственности у парламентария две машины.

Исполнительный директор «А-стратегия», член Партии Роста Антон Дрязгов заработал в 124,2 тыс. рублей. А депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова — 165 тыс. рублей. Еще меньше у директора ООО «СибРемСервис» Вячеслава Сибирского, задекларировавшего только 96 тыс. рублей.