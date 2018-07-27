Кондратьеву представили нового руководителя Росреестра по Краснодарскому краю
С руководителем ведомства Александром Долговым глава региона Вениамин Кондратьев встретился 27 июля.
С руководителем ведомства Александром Долговым глава региона Вениамин Кондратьев встретился 27 июля.
Управление федеральной службы госрегистрации и кадастра по Краснодарскому краю Долгов возглавил меньше чем две недели назад. В ходе встречи обсудили специфику работы в регионе. Вениамин Кондратьев отметил, что от решения многих вопросов, которыми занимается ведомство, зависит улучшение жилищных условий кубанцев.
«За каждым обращением к вам стоят люди. Это обращения людей, подчас селян. Они не то, что не знают, как заявления написать, они никогда в жизни не были в этих кабинетах и в этих учреждениях. И вот здесь я просто прошу уделить максимальное внимание простым людям. Не сочтите за труд лишний раз
«Вениамин Иванович, спасибо вам за высокое доверие, оказанное в мой адрес, я всеми силами буду стараться воплотить его в качественную работу. Поставленные вами задачи, безусловно, будем выполнять с высокой долей ответственности, так как Росреестр является сервисной службой, то есть службой, предоставляющей госуслуги. Всеми силами будем стараться, чтобы качество этих услуг было на высочайшем уровне», — заявил Долгов.
Также на рабочей встрече обсудили вопросы контроля землепользования. Свободной земли на Кубани практически нет, а участки при этом стоят довольно дорого. Как обратил внимание Вениамин Кондратьев, сегодня важно, чтобы они не были заброшенными и использовались по назначению. Во многом этот вопрос зависит от принципиальной позиции руководства Росреестра, отметил глава региона.