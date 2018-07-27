Суд оставил Олега Сорокина в СИЗО до 2 ноября

Нижегородский районный суд продлил экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину срок содержания в СИЗО. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды», присутствовавший на судебном заседании 27 июля.

Напомним, бывший заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области и экс-мэр Нижнего Новгорода был задержан в декабре 2017 года по подозрению в получении взятки от бизнесмена Мансура Садекова.

По версии следствия, Сорокин предложил своему знакомому передать миллион долларов США гендиректору застройщика за отзыв жалоб и дальнейших претензий на земельный участок.

В июне суд снова продлил Олегу Сорокину срок пребывания в СИЗО — до 2 августа.

Позже «Комсомолка» писала, что следователь Евгений Лагунов намерен перевести бывшего мэра в СИЗО-1 в камеру к уголовникам. По словам адвоката Сорокина Михаила Бурмистрова, таким образом следствие хочет надавить на его подзащитного.