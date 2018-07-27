Суд оставил Олега Сорокина в СИЗО до 2 ноября
Заседание Нижегородского районного суда состоялось 27 июля.
Заседание Нижегородского районного суда состоялось 27 июля.
Нижегородский районный суд продлил
Напомним, бывший заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области и
По версии следствия, Сорокин предложил своему знакомому передать миллион долларов США гендиректору застройщика за отзыв жалоб и дальнейших претензий на земельный участок.
В июне суд снова продлил Олегу Сорокину срок пребывания в СИЗО — до 2 августа.
Позже «Комсомолка» писала, что следователь Евгений Лагунов намерен перевести бывшего мэра в СИЗО-1 в камеру к уголовникам. По словам адвоката Сорокина Михаила Бурмистрова, таким образом следствие хочет надавить на его подзащитного.
— Мы убеждены, что Лагунов желает оказать психологическое давление на Сорокина, чтобы он быстрее ознакомился с материалами дела. Кроме того, следователь создает более тяжелые условия содержания для нашего подзащитного в отместку за то, что тот добросовестно пользуется своим правом на защиту, — пояснил Бурмистров.