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15:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Суд оставил Олега Сорокина в СИЗО до 2 ноября

Заседание Нижегородского районного суда состоялось 27 июля.

Нижегородский районный суд продлил экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину срок содержания в СИЗО. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды», присутствовавший на судебном заседании 27 июля.

Напомним, бывший заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области и экс-мэр Нижнего Новгорода был задержан в декабре 2017 года по подозрению в получении взятки от бизнесмена Мансура Садекова.

По версии следствия, Сорокин предложил своему знакомому передать миллион долларов США гендиректору застройщика за отзыв жалоб и дальнейших претензий на земельный участок.

В июне суд снова продлил Олегу Сорокину срок пребывания в СИЗО — до 2 августа.

Позже «Комсомолка» писала, что следователь Евгений Лагунов намерен перевести бывшего мэра в СИЗО-1 в камеру к уголовникам. По словам адвоката Сорокина Михаила Бурмистрова, таким образом следствие хочет надавить на его подзащитного.

— Мы убеждены, что Лагунов желает оказать психологическое давление на Сорокина, чтобы он быстрее ознакомился с материалами дела. Кроме того, следователь создает более тяжелые условия содержания для нашего подзащитного в отместку за то, что тот добросовестно пользуется своим правом на защиту, — пояснил Бурмистров.

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