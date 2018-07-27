Губернатор Ленобласти подписал областной закон о найденных захоронениях
С 1 октября будет запрещено вести любую хозяйственную деятельность до окончания
С 1 октября будет запрещено вести любую хозяйственную деятельность до окончания
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал областной закон, который регламентирует проведение хозяйственной деятельности на месте выявленных захоронений. Об этом сообщает
На территориях, где обнаружились захоронения со времен боев 1939—1945 гг.., будет запрещено вести хозяйственную деятельность до окончания
Закон, который вступит в силу с 1 октября 2018 года, был принят Заксобранием Ленинградской области. На сегодняшний день в 47 регионе найдено 774 воинских захоронения, 611 из них — паспортизированы и поставлены на учет.
Сегодня под Выборгом торжественно захоронили 48 бойцов, погибших в