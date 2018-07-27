Губернатор Ленобласти подписал областной закон о найденных захоронениях

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал областной закон, который регламентирует проведение хозяйственной деятельности на месте выявленных захоронений. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

На территориях, где обнаружились захоронения со времен боев 1939—1945 гг.., будет запрещено вести хозяйственную деятельность до окончания изыскательско-поисковых работ. Это поможет сохранить историческую память по отношению к павшим защитникам Родины.

Закон, который вступит в силу с 1 октября 2018 года, был принят Заксобранием Ленинградской области. На сегодняшний день в 47 регионе найдено 774 воинских захоронения, 611 из них — паспортизированы и поставлены на учет.