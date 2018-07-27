В России могут ввести утильсбор на велосипеды

До этого министерство разработало изменения в закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», наделяющие правительство полномочиями по определению отдельных видов продукции машиностроения, в отношении которой планируется установить утилизационный сбор, а также порядка его администрирования и размера ставки.

Газета «Известия» в пятницу со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака сообщила, что до 1 октября ведомство должно решить, следует ли вводить в России утилизационный сбор на велосипеды и велосипедные рамы. По сведениям издания, проект о введении нормы может быть готов уже к 1 октября 2019 года. По мнению экспертов, сбор для этих товаров должен составить 10% от конечной стоимости велосипеда, что пропорционально отразится на стоимости товара.