Дмитрий Азаров: «Опыт проведения чемпионата мира по футболу для Самарской области — уникален»

Источник: РИА "Новости"

В начале заседания Дмитрий Азаров отметил, что обеспечение безопасности в дни проведения чемпионата мира в России получило самые высокие оценки президента страны. На территории Самарской области не было допущено ни одного серьезного инцидента. «Это говорит о высоком уровне профессионализма и ответственности сотрудников, безупречной организации, которая помогла создать атмосферу праздника», — сказал Дмитрий Азаров.

На заседании АТК памятным знаком «За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре» были награждены коллектив УФСБ по Самарской области: руководитель управления генерал-лейтенант Владимир Татауров, а также ряд сотрудников УФСБ.

С докладом об итогах работы по обеспечению безопасности в период проведения мероприятий чемпионата мира по футболу выступил врио заместителя председателя правительства Самарской области, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов.

На создание инфраструктуры безопасности в рамках программы по подготовке к чемпионату мира было направлено свыше 524 млн рублей. В частности, на эти средства на территории, прилегающей к стадиону «Самара-Арена», было построено пожарное депо, здание для подразделения полиции, возведено взрывозащищенное сооружение.

По программе повышения безопасности дорожного движения для подразделений ГИБДД были приобретены 50 комплектов видеорегистраторов, 10 легковых автомобилей и 2 модульных поста ДПС. В систему видеонаблюдения были включены почти 3,5 тыс. видеокамер.

«В рамках наследия предстоит адаптировать созданную структуру обеспечения безопасности к повседневным нуждам региона. Такие предложения будут проанализированы и обобщены оперативным штабом Самарской области», — сказал Юрий Иванов.