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16:45 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области на выборы во власть идут больше мужчины до 49 лет

В Волгоградской области завершилось выдвижение кандидатов на выборы в органы местного самоуправления 9 сентября.

Итоги этапа были подведены в ИКВО на рабочем совещании с председателями территориальных избирательных комиссий.

Как уже сообщал РИАЦ, на территории 22 муниципальных районов региона проходят 153 избирательные кампании по выборам глав и депутатов представительных органов городских и сельских поселений. Кроме того, в трех городских округах — Волгограде, Волжском, Камышине — 9 сентября состоятся выборы депутатов городских дум. Голосование пройдет по замещению 916 мандатов: избирается 74 главы сельских поселений, замещается 842 депутатских мандата.

На выборах глав сельских поселений свои кандидатуры выдвинули 271 человек. Из них 129 являются самовыдвиженцами и 142 представляют политические партии: 70 — «Единую Россию», 41 — ЛДПР, 18 — «Справедливую Россию», 9 — КПРФ, 2 — партию Социальной защиты, 1 — «Партию дела» и 1 — «Партию Возрождения России».

На выборах депутатов представительных органов выдвинуты 2237 кандидатов. Из них 88% представляют политические партии: 862 — «Единая Россия», 488 — ЛДПР, 172 — «Справедливая Россия», 159 — КПРФ, 75 — партия «Родина», 57 — «Гражданская платформа», 49 — «Альянс Зеленых», 47 — «Коммунисты России», 42 — «Партия пенсионеров», 24 — «Яблоко» и одного кандидата выдвинуло региональное отделение «Казачьей партии Российской Федерации». Остальные (261 человек) — самовыдвиженцы.

Большую часть кандидатов составляют мужчины — 59,5%. До 30 лет — 10,2% кандидатов, более половины (53%) кандидатов — в возрасте от 30 до 49 лет, старше 50 лет — 36,8%.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе облизбиркома, кандидаты и избирательные объединения представляют документы для регистрации до 18.00 30 июля. В течение 10 дней со дня приема документов избирательные комиссии должны принять решения о регистрации кандидатов, списков кандидатов либо мотивированные решения об отказе в регистрации.

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