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16:37 (мск), источник: Sputnik.md

Молдавские депутаты устали и ушли в отпуск: как отдохнут парламентарии

Весенне-летняя сессия парламента Молдовы XX-ого созыва завершилась в пятницу — депутаты ушли на каникулы на пять недель.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Депутаты молдавского парламента ушли на каникулы. В пятницу состоялось завершающее заседание высшего законодательного органа текущей весенне-летней сессии. Последние дни оказались достаточно активными для законодателей. Только в четверг они рассмотрели и утвердили 54 законопроекта, а в пятницу — в рабочую повестку было включено порядка 20 вопросов, в числе которых самый ожидаемый — утверждение даты выборов в парламент Молдовы.

Как отметил председатель высшего законодательного органа Андриан Канду, депутаты после отдыха вернутся к труду 3 сентября. Спикер поблагодарил коллег за хорошую работу и предупредил, что последующая сессия (осенняя) будет еще сложнее.

Ранее на вопрос журналистов о том, как он собирается провести отпуск, Канду ответил, что в большую часть времени будет находиться в Кишиневе.

«Предстоит очень много подготовить к последней сессии парламента этого созыва. С политической точки зрения мы, команда партии, готовы и должны еще лучше подготовиться к электоральной кампании. Поэтому летом, в августе, отдых будет очень коротким, так как предстоит много работы», — сказал Канду.

Согласно регламенту парламента, ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 36 рабочих дней (исходя из шестидневной рабочей недели) предоставляется депутатам во время рождественских и летних каникул.

Парламент созывается на две очередные сессии в течение года. Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля. Осенняя сессия начинается в сентябре и завершается в конце декабря.

Мандат высшего законодательного органа республики XX-ого созыва истекает 30 ноября 2018 года. Выборы в парламент Молдовы состоятся через полгода — 24 февраля 2019-ого.

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