Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Депутаты показательно сорвали заседание Поклонской - СМИ
Водителям запретили приходить в отделение ГИБДД в шортах
Принц Джордж стал меньше играть со своей сестрой Шарлоттой
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Жена Александра Овечкина откровенно рассказала о семейной жизни
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Из танго в «Бум, бум»: что происходит с Медведевой в Канаде
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
60-летняя Елена Кондулайнен искупалась в смелом бикини - фото
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Жена Александра Овечкина откровенно рассказала о семейной жизни
Девушка, которую в школе травили, стала королевой красоты
86-летний Беляев скончался в Москве
"Он жив": жена Кобзона рассказал о состоянии певца
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Дверь в квартиру челябинца развеселила соцсети
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
16Лесные пожары в Греции
17:57 (мск), источник: РИА Новости

В АТОР рассказали о судьбе визовых центров

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Ассоциации туроператоров России опровергли сообщения о возможном закрытии всех российских визовых центров.

Источник: РИА Новости

Ранее в Госдуму внесли законопроект об обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами. В Российском союзе туриндустрии отметили, что шесть крупнейших компаний не соответствуют новым требованиям, что приведет к закрытию всех визовых центров в России.

В АТОР уточнили, что крупнейшие операторы визовых центров соответствуют большинству критериев, изложенных в проекте постановления: почти все из них работают в России более трех лет, имеют филиалы в регионах и необходимое оборудование.

Читайте также
Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров

«Основным камнем преткновения может стать территориальная принадлежность юридических лиц, вернее доля иностранного капитала в уставном капитале компании», — сообщается на сайте организации.

Тем не менее, в случае принятия законопроекта компании смогут перерегистрироваться в соответствии с новыми требованиями и продолжить работу на территории России, считают эксперты ассоциации.

АТОР также ожидает, что реальный проект постановления правительства претерпит изменения после консультаций с турбизнесом.

Все визовые центры могут закрыть в России
Во время загрузки произошла ошибка.
26 июля© Ньюстюб
 На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме
Астроном: 'Кровавая Луна' – хорошая пора делать выводы
Президент Эквадора призвал Ассанжа покинуть посольство в Лондоне
Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы
Отечественную экономику спроецировали на озеро в Южной Сибири
Суд в Москве заочно арестовал сбивших Су-25 сирийцев
Школьное правило о «звонке для учителя» оспорили в прокуратуре
Путин: Мы не будем отказываться от доллара
Спорт
Черчесов официально подписал новый контракт с РФС Отмечается, что Черчесов будет готовить команду к предстоящим контрольным матчам, играм Лиги наций и отборочному циклу чемпионата Европы-2020
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь