Газ, транзит, торговля: Кобяков озвучил цели ЕАЭС
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Одна из целей работы Евразийского экономического союза — формирование общего рынка газа, заявил в пятницу в ходе межправсовета ЕАЭС
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Одна из целей работы Евразийского экономического союза — формирование общего рынка газа, заявил в пятницу в ходе межправсовета ЕАЭС
Заседание межправсовета ЕАЭС состоялось в пятницу в северной столице России. Лидеры правительств интеграции обсудили вопросы развития объединения и совершенствования
Движение вверх
В ходе заседания в расширенном составе межправсовета Кобяков отметил, что все страны союза в 2018-м движутся по траектории устойчивого экономического роста.
«Рост ВВП Союза в первом квартале составил 1,7%. В
По словам белорусского премьера, постепенно создаются и предпосылки для достижения целей экономической интеграции и ее углубления.
«Важнейшими элементами интеграции являются обеспечение недискриминационного доступа, реальное снятие имеющихся барьеров и ограничений. По ним есть конкретные поручения глав государств», — заявил Кобяков.
Важные вопросы есть
Озвучил белорусский премьер и позицию республики по принципиальным для республики вопросам в рамках ЕАЭС.
«Одна из целей интеграции — формирование общего рынка газа Союза. Проделана важная работа по подготовке программы формирования общего рынка газа Союза, которую, в соответствии с Договором о ЕАЭС, мы должны принять в текущем году, и которая призвана стать настольной книгой наших энергетиков на период до 2024 года», — высказался премьер.
Как подчеркнул Кобяков, осталось согласовать ряд принципиальных положений, уже обсужденных на всех уровнях. «Позиция Республики Беларусь состоит в том, чтобы создать равные условия ведения хозяйственной деятельности для компаний всех стран Евразийского экономического союза. Этого ждут наши экономические операторы», — отметил премьер.
Аналогично Беларусь подходит и к другому вопросу: подготовке проекта протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе. Кобяков назвал этот вопрос добротным. Есть и другая цель, которую необходимо решить.
«…должно быть понимание, как будет применяться норма о возможности введения национальных изъятий по госзакупкам. По нашему мнению, такие изъятия должны вводиться в исключительных случаях и на ограниченный срок — не более двух лет. Полагаем, нельзя допускать, чтобы мера, которая рассматривается как исключительная и антикризисная, продлевалась неограниченное количество раз», — добавил он.
Вопрос транзита еще есть
Белорусский премьер высказался о том, что чувствительным до сих пор остается вопрос создания единой системы транзита товаров с использованием электронных пломб.
«Советом Комиссии одобрен эксперимент, результаты которого следует тщательно изучить. Белорусская сторона полагает, что полноценное внедрение новой системы целесообразно осуществить поэтапно. За пример можно взять подходы, реализуемые в соглашениях по маркировке и прослеживаемости товаров. Было бы правильно начинать с отдельных категорий товаров и расширять их по мере готовности бизнеса в увязке с выработкой упрощений по различным направлениям администрирования», — высказался глава Совмина Беларуси.
Кобяков положительно оценил создание рабочей группы по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности.
«В последние два года многое в нашем Союзе сделано для того, чтобы оценить интеграционный потенциал в различных сферах экономики, вычленить приоритетные направления многостороннего взаимодействия с точки зрения кооперации и импортозамещения. Настало время принимать меры для того, чтобы реально продвинуться к намеченным ориентирам», — отметил он.
Вопросы скоро решат
«Ведь перспективные направления расширения интеграции “вглубь” мы будем определять с учетом результатов анализа исполнения уже действующих договоров и актов ЕАЭС, а также оценки их эффективности для наших субъектов хозяйствования», — сказал Кобяков.
Кобяков уверен: если есть желание главам государств предложить принять декларацию о дальнейшем развитии ЕАЭС, то все вопросы стоит решить к следующему заседанию межправсовета, которое пройдет в Беларуси в октябре.