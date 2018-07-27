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18:36 (мск), источник: Sputnik.by

Газ, транзит, торговля: Кобяков озвучил цели ЕАЭС

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Одна из целей работы Евразийского экономического союза — формирование общего рынка газа, заявил в пятницу в ходе межправсовета ЕАЭС премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Источник: Sputnik.by

Заседание межправсовета ЕАЭС состоялось в пятницу в северной столице России. Лидеры правительств интеграции обсудили вопросы развития объединения и совершенствования нормативно-правовой базы.

Движение вверх

В ходе заседания в расширенном составе межправсовета Кобяков отметил, что все страны союза в 2018-м движутся по траектории устойчивого экономического роста.

«Рост ВВП Союза в первом квартале составил 1,7%. В январе-мае наблюдалась положительная динамика промышленного производства, продукции сельского хозяйства, розничной торговли, грузооборота. Объем торговли государств-членов увеличился на 15%. Немалую роль в этом играют интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза», — отметил Кобяков.

По словам белорусского премьера, постепенно создаются и предпосылки для достижения целей экономической интеграции и ее углубления.

«Важнейшими элементами интеграции являются обеспечение недискриминационного доступа, реальное снятие имеющихся барьеров и ограничений. По ним есть конкретные поручения глав государств», — заявил Кобяков.

Важные вопросы есть

Озвучил белорусский премьер и позицию республики по принципиальным для республики вопросам в рамках ЕАЭС.

«Одна из целей интеграции — формирование общего рынка газа Союза. Проделана важная работа по подготовке программы формирования общего рынка газа Союза, которую, в соответствии с Договором о ЕАЭС, мы должны принять в текущем году, и которая призвана стать настольной книгой наших энергетиков на период до 2024 года», — высказался премьер.

Как подчеркнул Кобяков, осталось согласовать ряд принципиальных положений, уже обсужденных на всех уровнях. «Позиция Республики Беларусь состоит в том, чтобы создать равные условия ведения хозяйственной деятельности для компаний всех стран Евразийского экономического союза. Этого ждут наши экономические операторы», — отметил премьер.

Аналогично Беларусь подходит и к другому вопросу: подготовке проекта протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе. Кобяков назвал этот вопрос добротным. Есть и другая цель, которую необходимо решить.

«…должно быть понимание, как будет применяться норма о возможности введения национальных изъятий по госзакупкам. По нашему мнению, такие изъятия должны вводиться в исключительных случаях и на ограниченный срок — не более двух лет. Полагаем, нельзя допускать, чтобы мера, которая рассматривается как исключительная и антикризисная, продлевалась неограниченное количество раз», — добавил он.

Вопрос транзита еще есть

Белорусский премьер высказался о том, что чувствительным до сих пор остается вопрос создания единой системы транзита товаров с использованием электронных пломб.

«Советом Комиссии одобрен эксперимент, результаты которого следует тщательно изучить. Белорусская сторона полагает, что полноценное внедрение новой системы целесообразно осуществить поэтапно. За пример можно взять подходы, реализуемые в соглашениях по маркировке и прослеживаемости товаров. Было бы правильно начинать с отдельных категорий товаров и расширять их по мере готовности бизнеса в увязке с выработкой упрощений по различным направлениям администрирования», — высказался глава Совмина Беларуси.

Кобяков положительно оценил создание рабочей группы по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности.

«В последние два года многое в нашем Союзе сделано для того, чтобы оценить интеграционный потенциал в различных сферах экономики, вычленить приоритетные направления многостороннего взаимодействия с точки зрения кооперации и импортозамещения. Настало время принимать меры для того, чтобы реально продвинуться к намеченным ориентирам», — отметил он.

Вопросы скоро решат

Премьер-министр выразил уверенность в том, что все вопросы ЕАЭС скоро должны будут найти решение.

«Ведь перспективные направления расширения интеграции “вглубь” мы будем определять с учетом результатов анализа исполнения уже действующих договоров и актов ЕАЭС, а также оценки их эффективности для наших субъектов хозяйствования», — сказал Кобяков.

Кобяков уверен: если есть желание главам государств предложить принять декларацию о дальнейшем развитии ЕАЭС, то все вопросы стоит решить к следующему заседанию межправсовета, которое пройдет в Беларуси в октябре.

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