Александр Гусев получил удостоверение кандидата в губернаторы Воронежской области

Источник: РИА "Воронеж"

Председатель облизбиркома Сергей Канищев вручил Александру Гусеву удостоверение кандидата на должность губернатора Воронежской области в пятницу, 27 июля. Решение о его регистрации приняли на заседании комиссии ранее в этот же день.

В этот день врио губернатора празднует свое 55-летие. Удостоверение кандидата стало для него одним из подарков.

— Уже входит в привычку. Пять лет назад в этот же день я получал удостоверение кандидата на должность мэра Воронежа. Это было ответственное решение, которое я принимал осознанно, — отметил Александр Гусев. — Считаю, что четыре с половиной года, что я был мэром, для меня не прошли даром. Я набрался большого опыта работы с проблемами, которые есть на территории. Надеюсь, что каких-то существенных ошибок в моей работе допущено не было.

Кандидат подчеркнул, что не будет уходить в предвыборный отпуск, поэтому в полной мере продолжит работу в качестве врио губернатора. Организационными вопросами будет заниматься общественный штаб кандидата.

— Я надеюсь, что люди, которые сами изъявили желание участвовать в работе штаба, справятся с этим достойно. Главная задача, которую мы перед собой ставим, — не допустить нарушения избирательного законодательства. В предыдущие выборы — выборы президента Российской Федерации — мы доказали, что на территории региона все это исполняется. Я уверен, что и эти выборы тоже пройдут честно, — добавил Александр Гусев. — Я встречался со своими коллегами, теми, кто тоже регистрировался в качестве кандидата на пост губернатора. Мы договорились, что наша общая задача обеспечить высокую явку.

Александр Гусев рассказал, что его предвыборная программа уже готова. Скоро она будет опубликована. По словам кандидата, необходимо двигаться с большим ускорением, чем в предыдущие годы, так как многие регионы включились в гонку за инвестициями.

Гусев подал документы в избирком первым из шести кандидатов. Он также предоставил список претендентов на пост сенатора. Ими стали член Совета Федерации и заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, помощник депутата Госдумы Евгения Ревенко Виктор Липинский и замруководителя регионального исполнительного комитета воронежского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Пятецкий.

Прием документов для регистрации кандидатов избирательная комиссия завершила 25 июля. В течение 10 рабочих дней члены рабочей группы будут проверять документы.

Также региональная избирательная комиссия в качестве кандидатов на пост губернатора зарегистрировала Николая Воронина (КПРФ), Аркадия Минакова («Родина»), Виталия Климова («Справедливая Россия»), Олега Бурцева (ЛДПР) и Игоря Перевезенцева («Партия Роста»). Все кандидаты собрали по 278 подписей.

В список кандидатов в сенаторы Николая Воронина вошли заместитель гендиректора ООО «Росизвесть» Константин Ашифин, директор воронежского филиала АО «Страховая компания АСКО-Центр» Владимир Корнеев и директор МКУ «Централизованная бухгалтерия Семилукского муниципального района» Светлана Вертепова.

В список кандидатов в сенаторы Аркадия Минакова вошли гендиректор АО «Завод ЖБИ № 2» Александр Полянских, первый заместитель гендиректора АО «Завод ЖБИ № 2» Инна Чекмарева и временно неработающий Святослав Иванов. В список кандидатов в сенаторы Виталия Климова вошли исполнительный директор ООО «Р. К.» Артем Рымарь, руководитель аппарата регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Виктор Соколов, директор ООО «Трансгруз» Юрий Сафонов.

В список кандидатов в сенаторы Игоря Перевезенцева вошли три менеджера по работе с клиентами ИП Перевезенцев Игорь Геннадьевич — Николай Орлов, Марина Чеботарева, Татьяна Малкина. В список кандидатов в сенаторы Олега Бурцева вошли заместитель гендиректора ЗАО ФК «Аксиома» Александр Овсянников, председатель правления ВОПОО «Русские люди» Константин Квасов, временно неработающий Вячеслав Лаптуров.

Контекст

Выборы губернатора Воронежской области пройдут в воскресенье, 9 сентября 2018 года. Также в этот день состоятся выборы в органы местного самоуправления. В регионе откроются 1734 участка, из которых в Воронеже — 453. По данным на 1 июля 2018 года, в регионе 1 859 725 избирателей.

Ранее член ЦИК России Евгений Колюшин оценил готовность воронежского облизбиркома к единому дню голосования. Среди проблемных моментов член ЦИК назвал то, что в некоторых районах отмечается большой процент избирателей, традиционно голосующих на дому. В территориальных избирательных комиссиях (ТИК) и филиалах МФЦ «Мои документы» начали прием заявлений для голосования на выборах губернатора по месту пребывания Отправить заявку можно также через портал «Госуслуги».

Областной избирком завершил прием документов о выдвижении 30 мая 2018 года. В выборах планировали участвовать представители восьми политических партий. Кандидатом от «Единой России» стал врио губернатора Воронежской области Александр Гусев. Реготделение КПРФ остановило выбор на секретаре Россошанского райкома КПРФ, депутате облдумы Николае Воронине. ЛДПР выдвинула координатора реготделения, руководителя фракции в гордуме Олега Бурцева. «Справедливую Россию» будет представлять главный редактор газеты «Россошь» Виталий Климов.