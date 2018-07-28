Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ангела Меркель произвела фурор на красной дорожке
Водителям запретили приходить в отделение ГИБДД в шортах
Анастасию Тарасову раскритиковали за неумение обращаться с ребенком
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Дэвид Бекхэм стал почти лысым
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Названа самая опасная для рожениц развитая страна
Звезда «Мятежного духа» стала многодетной мамой
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
60-летняя известная актриса удивила фанатов идеальным телом
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Знаменитого певца госпитализировали в тяжелом состоянии
«Не спать»: Путин, выступая, на саммите БРИКС
Облегающий фасон и декольте: Волочкова судится с водителем
86-летний Беляев скончался в Москве
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Как дизайнеры оформляют кухни в «панельках»
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
08:27 (мск), источник: ИА REGNUM

В Воронеже предложили изменить закон ради поиска пропавших детей

Сейчас журналисты, которые хотят помочь в поиске детей, рискуют получить штраф или блокировку.

Источник: Reuters

Воронежские правозащитники предложили изменить закон «О СМИ» ради поиска пропавших детей. Как сообщила директор воронежского Центра защиты прав СМИ Галина Арапова на выездном заседании Совета по правам человека при президенте РФ, которое прошло 27 июля в Воронеже, сейчас журналисты, публикуя персональные данные потерявшихся детей, рискуют получить штраф, а издания могут быть заблокированы за это. Такой итог может ждать издания, если ребенка найдут мертвым или со следами насилия.

По словам Галины Араповой, сейчас сильно затруднено распространение информации о детях, которые стали жертвами преступлений, и тех, кто потерялся.

«Через несколько дней потерявшийся ребенок может быть найден со следами насилия или вовсе убитым. Распространение информации о таких детях сейчас сильно затруднено ужесточением закона “О СМИ”. Фактически сейчас журналисты, пользователи интернета и поисковые организации находятся в такой ситуации, что при распространении информации о потерявших детях они рискуют блокировкой своего сайта. Журналисты зачастую не хотят рисковать, но это те проблемы, которые нельзя замалчивать. Поиски детей должны быть быстрыми и эффективными. Все, в том числе и журналисты, должны участвовать в этом, а не бояться, что они будут наказаны», — сказала Галина Арапова.

Отметим, что статья 4 закона «О СМИ» запрещает распространение персональных данных детей, пострадавших в результате преступления. В частности, без согласия родителей журналисты не имеют права публиковать имя и фамилию ребенка, его фотографию, адрес проживания. На получение такого согласия может уйти достаточно много времени, которое при поиске детей кране важно. Кроме того, при публикации такой информации важна цель — защита законных интересов пострадавшего ребенка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года на границе Воронежской и Липецкой областей потерялся трехлетний ребенок, которого после нашли мертвым. Поисковая операция шла несколько дней, в ней принимали участие более 1,5 тыс. человек. Несмотря на это, живым мальчика найти не удалось — он умер за три дня до обнаружения. После этого в интернете была опубликована петиция с требованием создать в России единую систему оповещения о пропавших детях. Активисты поисковых организаций в числе прочих обвиняли и СМИ, которые, по их мнению, слишком мало писали о пропавшем мальчике.

Все новости региона
National Interest: Трамп толкает союзников США в объятия России и Китая
Синоптики рассказали, сколько в России продлится жара
Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы
Кобзона подключили к аппарату искусственного дыхания
Скончался писатель Владимир Войнович
Шутка Путина запустила поставки мяса в Турцию
В Австралии собаки динго заманили женщину в засаду
В России могут ввести налог на велосипеды
Спорт
Кубок — не супер После феерического ЧМ-2018 выставочный матч за Суперкубок не впечатлил
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь