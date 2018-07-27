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18:34 (мск), источник: Ведомости

Белый дом назвал условие визита Трампа в Москву

Президент США Дональд Трамп готов посетить Москву, как только получит официальное приглашение, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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9
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9
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«Президент Трамп надеется, что президент Путин приедет в Вашингтон после первого года [работы на посту президента после выборов], и он открыт для посещения Москвы после получения официального приглашения», — приводит Reuters слова Сандерс.

В пятницу президент России Владимир Путин сообщил, что пригласил Трампа приехать в Москву. Он назвал встречи с президентом США полезными и добавил, что готов и сам приехать в Вашингтон, но только «если там будут созданы соответствующие условия для работы».

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Ранее Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Но 25 июля советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча откладывается: в Вашингтоне считают, что провести ее надо только в 2019 г. К тому времени должна завершить свою работу комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера, которая расследует предполагаемое вмешательство России в выборы 2016 г.

Последняя встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. До этого президенты виделись дважды: в июле 2017 г. на саммите G20 в Гамбурге и на саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам) в ноябре прошлого года.

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