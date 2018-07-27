Поклонская «извинилась» перед Родниной и Пушкиной

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. «Простите за неудобства, которые Вам пришлось пережить и которые Вы очевидно все еще переживаете в связи с вхождением Крыма в состав России», — написала парламентарий. Она также добавила, что наблюдает со стороны коллег перманентное раздражение в свой адрес.

Поклонская подчеркнула, что «никогда не бахвалилась» своей работой в Крыму и полученным опытом.

«Оценка ему — вынесенный мне «Правым сектором"* смертный приговор», — отметила она. Депутат напомнила, что на Украине ее судят заочно, при этом «там по совокупности статей пожизненное лишение свободы скорее всего будет».

Поклонская призвала коллег заниматься своим делом и не тратить время на критику.

«Не додумывайте за меня и не приписывайте мне того, чего нет в помине», — заявила депутат.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ирина Роднина обвинила Наталью Поклонскую в самопиаре, а Оксана Пушкина предложила ей отказаться от поста главы думской комисии по контролю за достоверностью сведений о доходах.