Шутка Путина про Эрдогана и ресторан запустила поставки мяса в Турцию
Россия отправила в Турцию первые партии говядины, сообщил 27 июля
Россия отправила в Турцию первые партии говядины, сообщил 27 июля
Поставки начались на следующий день после того, как президент России Владимир Путин пошутил, что примет предложение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сходить в ресторан, когда в его стране будет российское мясо.
«Турция — особый рынок по потреблению мясной продукции. Мы еще надеемся, что откроется китайский рынок для нас, перспективы есть», — сказал
«Вопрос, собственно говоря, только один — чтобы мы могли пробить административные барьеры, которыми пользуются многие страны и правительства», — пояснил Гордеев, выразив уверенность, что эту задачу смогут решить во время переговоров.
26 июля в ходе встречи с президентом Турции в Йоханнесбурге Владимир Путин пошутил, что договорился пообедать с Эрдоганом. Но сделает он это только при условии, что в турецких ресторанах будут мясные блюда из российской говядины.