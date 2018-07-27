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23:07 (мск), источник: Известия

Шутка Путина про Эрдогана и ресторан запустила поставки мяса в Турцию

Россия отправила в Турцию первые партии говядины, сообщил 27 июля вице-премьер Алексей Гордеев.

Источник: AP 2018

Поставки начались на следующий день после того, как президент России Владимир Путин пошутил, что примет предложение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сходить в ресторан, когда в его стране будет российское мясо.

«Турция — особый рынок по потреблению мясной продукции. Мы еще надеемся, что откроется китайский рынок для нас, перспективы есть», — сказал вице-премьер журналистам в ходе рабочей поездки по Тверской области, передает «РИА Новости».

Он также отметил, что в будущем Россия планирует выйти на ежегодные экспортные поставки мясной продукции в размере 1 млн т.

«Вопрос, собственно говоря, только один — чтобы мы могли пробить административные барьеры, которыми пользуются многие страны и правительства», — пояснил Гордеев, выразив уверенность, что эту задачу смогут решить во время переговоров.

26 июля в ходе встречи с президентом Турции в Йоханнесбурге Владимир Путин пошутил, что договорился пообедать с Эрдоганом. Но сделает он это только при условии, что в турецких ресторанах будут мясные блюда из российской говядины.

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